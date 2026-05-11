Artikeln i korthet Åsa Johansson och hennes kollegor inom äldreomsorgen i Tidaholm är utmattade av tunga scheman med få möjligheter till återhämtning.

På grund av brist på sammanhängande ledighet tvingas personalen spara semesterdagar för att orka både jobbet och privatlivet.

Trots fackets kritik och uppmaningar att förbättra schemaläggningen, har arbetsgivaren ännu inte beslutat om konkreta åtgärder för att åtgärda problemen.

I över 16 år har Åsa Johansson arbetat som undersköterska i Tidaholm. Men aldrig tidigare har hon varit så trött som nu. Orsaken, säger hon, är schemat.

– Varannan vecka jobbar jag sex dagar av sju. När jag kommer hem efter det sjunker jag bara ner i soffan. Sedan är jag ledig dagen efter men orkar jag knappt göra något alls. Och sedan är det dags att jobba igen.

Hon är långt ifrån ensam om att känna så. Enligt Åsa Johansson saknar både hon och många kollegor den återhämtning de behöver.

– Det spelar ingen roll om du är 60 år eller 20 år, det är ingen som orkar jobba så här.

Tunga helgpass

I det nya schemat är det särskilt tungt att man varannan helg arbetar torsdag till söndag eller fredag till måndag – dagar när man dessutom är färre i personalen och förväntas ha många aktiviteter. Arbetsgivaren gör inte något olagligt, men det blir tunga pass och möjligheten till vila efteråt är liten.

– Det är bristen på sammanhängande ledighet som gör att det inte blir någon återhämtning, säger Åsa Johansson.

Samtidigt beskriver hon en vardag med låg bemanning och brist på vikarier. För att orka med jobbet, hinna återhämta sig och klara det som måste göras hemma sparar hon semesterdagar. I år tar hon bara ut tre veckor under juli och augusti och sparar resten av semestern för att ha dagar att ta ut under året.

– Det kan vara bara för att vara med familjen. Men just nu vill jag ta dagar för att hinna med trädgården. Det orkar jag inte annars.

Orkar inte med familjen

På Kommunal i Tidaholm känner man igen missnöjet med schemat inom äldreomsorg och LSS.

– Det är nästan så att man planerar för att man varannan vecka inte orkar ta hand om sitt hem eller sin familj, säger huvudskyddsombudet Monika Karlén.

Hon vet inte hur många som, precis som Åsa Johansson, sparar semesterdagar eller går ner i tid för att orka. Men enligt henne har det blivit svårare för personalen att hitta egna lösningar.

Den som går ner på deltid får kortare arbetsdagar, men lika många pass. Dessutom har arbetsgivaren infört en rutin om att semesteransökan ska lämnas in flera veckor i förväg.

– Arbetsgivaren har skrivit en rutin om det som Kommunal inte har godkänt. Vissa chefer kräver till och med tre månader i förväg. Så att använda semesterdagar som återhämtning blir svårare, säger Monika Karlén.

Brutit samverkan

Redan i december bröt Kommunal samverkansavtalet. Schemafrågorna var en del av orsaken, men också att facket upplever att arbetsgivaren inte lyssnar på personal och fackliga företrädare.

Socialchef Eric Linde säger att han har hört på omvägar om personal som tar semester för att få återhämtning. Hur vanligt det är vet han inte.

– Jag tänker att det är mer komplext än att all vår personal upplever att man inte får återhämtning. Sen är det superviktigt att vi har dialoger kring hur vi hela tiden får arbetet att bli bättre.

Några åtgärder kring schemat är hittills inte beslutade. Men Eric Linde menar att förvaltningen bland annat sett att man måste arbeta med bemanningen för att få ner övertiden som man sett är orimligt hög på flera enheter.

För att fånga upp hur personalen mår har enhetscheferna fått administrativt stöd för att kunna vara mer ute i verksamheten och det införs mätningar där personalen varje månad svarar på frågor om mående och arbete.

Vi är bara människor

Under tiden fortsätter 58 år gamla Åsa Johansson och hennes kollegor att arbeta enligt schemat.

– Vi är bara människor, vi orkar inte hur mycket som helst. Jag har alltid sagt förut att jag ska jobba tills jag stupar. Men nu känner jag att jag skulle kunna gå i pension i maj.