Anton blev bäst i elinstallation på yrkes-SM: ”Våga ta chansen”
Anton Olsson, Österänggymnasiet Kristianstad, vann yrkes-SM 2026 i grenen installations-el.
Hur känns det?
– Det känns bra.
Varför tror du att just du vann?
– Det vet jag faktiskt inte. Det var nog ren tur. Mina medtävlande var också jätteduktiga, det var smågrejer som skilde.
Vad var svårast?
– KNX-programmeringen, skulle jag säga.
Innebär vinsten något för framtiden?
– Det vet jag inte än, det får vi se. Jag är på praktik just nu, på Elektrodrift i Kristianstad.
Har du några tips till andra som vill delta i yrkes-SM?
– Att våga ta chansen, om du får frågan.
Hur har du firat?
– Med att åka bil hem till Kristianstad.
Grattis!
– Tack så mycket.