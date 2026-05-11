Hur känns det?

– Det känns bra.

Varför tror du att just du vann?

– Det vet jag faktiskt inte. Det var nog ren tur. Mina medtävlande var också jätteduktiga, det var smågrejer som skilde.

Vad var svårast?

– KNX-programmeringen, skulle jag säga.

Innebär vinsten något för framtiden?

– Det vet jag inte än, det får vi se. Jag är på praktik just nu, på Elektrodrift i Kristianstad.

Har du några tips till andra som vill delta i yrkes-SM?

– Att våga ta chansen, om du får frågan.

Hur har du firat?

– Med att åka bil hem till Kristianstad.

Grattis!

– Tack så mycket.

