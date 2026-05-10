Bussföraren Bosse ville köra säkert – blev av med jobbet

Artikeln i korthet Bosse Bäcklund, en erfaren busschaufför, blev av med jobbet efter att han följde skyltar istället för att stanna på motorvägen när vägen var avstängd, enligt arbetsgivarens regler.

Han fick ingen möjlighet till personligt möte med cheferna och fick endast veta genom mejl att ärendet var avslutat, trots att han hade önskat en förklaring och diskussion.

Nobina betonar säkerhetsriskerna med att köra en dubbeldäckare fel väg och har nu bestämt att ge Bosse ett möte för att prata om situationen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Det var i mars som Bosse Bäcklund körde en dubbeldäckarbuss på motorvägen på väg mot Karlstad. I höjd med Skutbergsmotet visade en ljusskylt att vägen var avstängd och bilisterna uppmanades att följa den tillfälliga skyltningen.

Enligt Nobinas regler skulle han då ha stannat bussen och vänta på anvisningar från trafikledningen, men Bosse valde i stället att följa skyltarna.

– Att stanna på E18 när man inte har något fel på bussen är ju olagligt och utsätter andra för trafikfara. Var skulle jag stanna?

Efter en stund ringde trafikledningen och frågade vad som händer på E18. Bosse förklarade att vägen var avstängd och att han hade följt skyltarna. Han fick inga andra order från trafikledningen. Dagen därpå fick Bosse ett sms från sin chef och nästkommande vardag blev han uppringd av sin gruppchef.

– Då talade chefen om för mig att jag hade avvikit från linjen utan att stanna och få klartecken från trafikledningen.

Fick inget möte med chefer

Bosse Bäcklund fick veta att ärendet skulle utredas. En halvtimme senare blev han uppringd och fick beskedet att cheferna var eniga om att hans timanställning skulle avslutas.

Han har kört buss i Värmland sedan 1992 och jobbat som mekaniker ännu längre, men sedan den här dagen har han inte fått köra mer.

Bosse Bäcklund har försökt få till ett möte med sina chefer, men har bara fått svar via mejl att ärendet är avslutat.

– Om man blir anklagad för att ha gjort ett allvarligt fel tycker jag att man ska få träffa personen öga mot öga och så reder vi ut hur det var. Men de tänker inte prata med mig över huvud taget och tala om för mig hur jag borde ha gjort i stället. Jag tycker att det är bedrövligt.

Han är pensionär och har gått ur Kommunal och har därför inte kunnat få någon hjälp av facket. Eftersom en timanställning bara gäller för varje enskilt tillfälle har arbetsgivaren Nobina sannolikt inte gjort något fel.

En timanställning kan, till skillnad från en fast anställning, avslutas omedelbart utan att arbetsgivaren behöver ange något skäl.

– Jag har aldrig haft en anmärkning på mig. Man är livegen när man är timanställd.

”Oöverskådliga konsekvenser”

Nobina betonar riskerna med att köra en dubbeldäckare.

– Dubbeldäckare får bara köras på riskanalyserade vägar. Konsekvenserna av att en dubbeldäckare tar fel väg och fastnar under en viadukt är tyvärr oöverskådliga. När man bryter mot väldigt viktiga säkerhetsföreskrifter så är det allvarligt, säger David Erixon, företagets kommunikationschef.

Han tycker dock att Bosse Bäcklund borde få ett fysiskt möte.

– Alla medarbetare har rätt att få sin fråga hörd. Det är beklagligt att han känner att han inte har blivit lyssnad på. Därför kommer vi nu att kalla Bosse till ett möte så att vi kan gå igenom ärendet och han får en chans att säga vad han tycker.