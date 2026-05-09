Artikeln i korthet Klubben ertappades med att hålla nattliga strippshower utan tillstånd, vilket bryter mot regler om nattarbete.

Klubben hävdar att deras dansare är egenföretagare och inte anställda, men enligt Arbetsmiljöverket har dansarna anställningsliknande förhållanden och därför krävs särskilt nattarbetstillstånd.

Klubben har tidigare trotsat ett förbud mot nattarbete och dömts till ett vite på 200 000 kronor. Om de fortsätter bryta mot reglerna riskerar de nu ett nytt vite på 800 000 kronor.

Strax före klockan två en söndagsnatt klev myndighetens inspektörer in.



Då var festen uppenbart i full gång på klubben – musiken pumpade, discolampan blänkte och flera dansare var på plats.

När inspektörerna försökte prata med klubbens företrädare för att få veta mer om dansarna möttes de av tystnad.

Vid tjugo över tre lämnade Arbetsmiljöverket lokalen – samtidigt som nya besökare fortsatte strömma in.

Strippar – utan tillstånd

Efter tillslaget, som gjordes i november förra året, slog myndigheten fast att dansarna jobbade mitt i natten – trots att klubben saknar tillstånd för det.

Därför förbjuds klubbens dansare att jobba efter midnatt.

Skulle de välja att gå emot förbudet så riskerar de att få betala 800 000 kronor i vite.

Klubben: Stripporna inte anställda

Samtidigt hävdar ägarna att det inte förekommer något otillåtet nattarbete eftersom dansarna inte är anställda där.

Enligt klubben är de i stället egenföretagare och fristående artister.

Men den förklaringen köper inte Arbetsmiljöverket.

FAKTA: När är nattarbete tillåtet? Enligt svensk lag ska tiden mellan 00.00 och 05.00 i första hand vara vila. För att göra undantag från den regeln krävs antingen: – att det bestäms i avtal mellan fack och arbetsgivare eller – att man får dispens från Arbetsmiljöverket. Dispens ges bara om myndigheten bedömer att verksamheten måste pågå på natten. Det kan till exempel gälla:

– sjukvård och omsorg

– polis, räddningstjänst och bevakning

– transporter och kollektivtrafik

– industrier som måste gå dygnet runt Utan avtal eller dispens är nattarbete förbjudet – och kan leda till förbud och vite.

Styr detaljer i dansen

Enligt myndigheten är det flera saker som pekar på att dansarna i praktiken fungerar som personal på klubben.

I dansarnas avtal är det reglerat att de ska jobba under bestämda tider, delta i repetitioner och kan kallas in vid behov.

Klubben styr också i avtalen hur arbetet ska utföras, med detaljer som att de ska ”förbereda minst fem olika dansstilar” och uppträda ”professionellt och artistiskt […] med hög kvalitet i dans, koreografi, kostym och scenframträdande”.

Enligt myndighetens bedömning krävs därför särskilda tillstånd för nattjobb – och eftersom klubben inte har något sådant så förbjuds de att låta dansare jobba nattetid.

Trotsade tidigare förbud

Det är inte första gången som nattklubben och Arbetsmiljöverket hamnat i konflikt.

Redan 2024 uppmärksammades verkets inspektörer på att klubbens magdansare jobbade sena nätter utan tillstånd.

Då förbjöds nattarbetet. Men ägarna trotsade förbudet och fortsatte som vanligt, vilket gjorde att ett vite på 200 000 kronor dömdes ut till slut.

Efter nya inspektioner 2025 kan alltså Arbetsmiljöverket visa att de otillåtna strippshowerna fortsatt, och klubben hotas av ett kraftigt höjt vite om även det nya förbudet trotsas.

