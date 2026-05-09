Strippar mitt i natten utan tillstånd – klubb kan få jätteböter
Trots förbud sedan 2024 har de nattliga strippshowerna på en nattklubb i Mellansverige fortsatt. Efter nya inspektioner slår Arbetsmiljöverket ner på verksamheten igen – om inte dansen stoppas riskerar klubben att få betala 800 000 kronor.
Strax före klockan två en söndagsnatt klev myndighetens inspektörer in.
Då var festen uppenbart i full gång på klubben – musiken pumpade, discolampan blänkte och flera dansare var på plats.
När inspektörerna försökte prata med klubbens företrädare för att få veta mer om dansarna möttes de av tystnad.
Vid tjugo över tre lämnade Arbetsmiljöverket lokalen – samtidigt som nya besökare fortsatte strömma in.
Strippar – utan tillstånd
Efter tillslaget, som gjordes i november förra året, slog myndigheten fast att dansarna jobbade mitt i natten – trots att klubben saknar tillstånd för det.
Därför förbjuds klubbens dansare att jobba efter midnatt.
Skulle de välja att gå emot förbudet så riskerar de att få betala 800 000 kronor i vite.
Klubben: Stripporna inte anställda
Samtidigt hävdar ägarna att det inte förekommer något otillåtet nattarbete eftersom dansarna inte är anställda där.
Enligt klubben är de i stället egenföretagare och fristående artister.
Men den förklaringen köper inte Arbetsmiljöverket.
Styr detaljer i dansen
Enligt myndigheten är det flera saker som pekar på att dansarna i praktiken fungerar som personal på klubben.
I dansarnas avtal är det reglerat att de ska jobba under bestämda tider, delta i repetitioner och kan kallas in vid behov.
Klubben styr också i avtalen hur arbetet ska utföras, med detaljer som att de ska ”förbereda minst fem olika dansstilar” och uppträda ”professionellt och artistiskt […] med hög kvalitet i dans, koreografi, kostym och scenframträdande”.
Enligt myndighetens bedömning krävs därför särskilda tillstånd för nattjobb – och eftersom klubben inte har något sådant så förbjuds de att låta dansare jobba nattetid.
Trotsade tidigare förbud
Det är inte första gången som nattklubben och Arbetsmiljöverket hamnat i konflikt.
Redan 2024 uppmärksammades verkets inspektörer på att klubbens magdansare jobbade sena nätter utan tillstånd.
Då förbjöds nattarbetet. Men ägarna trotsade förbudet och fortsatte som vanligt, vilket gjorde att ett vite på 200 000 kronor dömdes ut till slut.
Efter nya inspektioner 2025 kan alltså Arbetsmiljöverket visa att de otillåtna strippshowerna fortsatt, och klubben hotas av ett kraftigt höjt vite om även det nya förbudet trotsas.