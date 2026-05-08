Artikeln i korthet Peter Sellén varnar för trafikolyckor eftersom många bussförare ibland struntar i att följa regelverket för vila och körtid.

Trots regelverket för kör och vilotider från EU, är kontrollen av dessa bristfällig, vilket gör det lätt för förare att överträda reglerna utan att upptäckas.

Brist på bussförare gör att befintlig personal ofta pressas att jobba extra, och de dåliga arbetsvillkoren får många att avstå från heltidsanställningar.

När Peter Sellén svänger in med sin buss vid Liljeholmen i Stockholm i december 2025 möts han av ett kaos med blinkande blåljus. Han hinner tänka det värsta.

– Jag trodde att det var en terrorattack, det första jag ser är en massa poliser och blod. Det var många skadade.

Snart ser han också bussen. Den står krossad mot ett hus. En kollega har kraschat, 16 personer skadade.

Nu varnar Peter Sellén, mångårig bussförare och huvudskyddsombud, att olyckorna kan bli fler. Många förare följer inte reglerna när det kommer till vila och körtid, säger han. En tydlig säkerhetsrisk.

– I lunchrummen hör man förare som kört taxi tidigt på morgonen och sedan ska ut och köra buss. Det gör mig orolig, det säger ju sig självt att man inte är lika alert då, säger Peter Sellén.

Flera förare som Arbetet pratat med bekräftar att de känner till kollegor som jobbar extra med att köra taxi eller färdtjänst. De berättar att taxibilarna ibland står parkerade utanför bussdepåerna.

Bristande kontroll av vilotider

En bussförare får enligt EU-lagstiftning köra buss i nio timmar, men måste sedan vila minst 11 timmar för att få köra buss igen.

De så kallade dygnsviloreglerna ska övervakas genom förarkort som registrerar hur mycket en förare har kört. Kortet ska kunna kontrolleras av Transportstyrelsen.

Men systemet har luckor. När Peter Sellén testade att inte sätta in sitt kort hände ingenting. Han körde en månad utan att någon kontrollerade hans tider.

– Jag hade kunnat köra hur mycket som helst utan att bli stoppad. Kontrollen måste bli bättre, säger han.

Transportstyrelsen: ”Enkelt att dölja”

I Sverige finns det 805 bussföretag, enligt siffror från Transportföretagen (2024). Det är Transportstyrelsen som har i uppdrag att se till att företagen följer reglerna om kör och vilotider.

– Men om det är så att man kör taxi på morgonen och sen buss kan vi inte se det på förarkortet, det är upp till individen att rapportera in. Så ja, det skulle man enkelt kunna dölja om man vill, säger Gunilla Yourstone på Transportstyrelsen.

Hon har inte märkt av ett utbrett fusk bland bussförare, men poängterar också att det är svårt att säga just för att kontrollerna är så få.

De senaste tre åren har Transportstyrelsen gjort 21 kontroller på olika företag bussföretag. Det är sju kontroller per år. Ytterst är det företagens ansvar att se till att reglerna följs.

– Vi hade gärna sett fler kontroller av bussarna, men jag tror att polisen drar sig lite från att stoppa bussar med passagerare i, så därför blir det inte så många kontroller från vår sida heller.

Många tackar nej till heltid

Samtidigt råder stor personalbrist i branschen. Omkring 7 000 nya bussförare behöver anställas inom tre år. För att få trafiken att rulla pressas befintlig personal att köra mer.

– Timanställda blir tillfrågade att ta extra pass, och det är ju inte konstigt att man hoppar in. Men jag undrar hur bra koll företagen har på hur mycket de kör, säger Peter Sellén.

Han menar att extrajobben inte bara handlar om pengar, utan också om villkoren i yrket.

– Det är långa dagar, jobbiga tider och svårt att få ledigt. Då tackar många nej till heltid och tar jobb där det går att få ihop livet. Man hoppar helt enkelt in och kör när man kan.