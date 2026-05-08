Det är en fullbelamrad Sara Parkman jag möter vid Kungsholmstorg i Stockholm. Kånkandes på en rejäl Ikea-bag med klädombyten.

Det är sluttampen inför släppet av nya skivan Aster, atlas, den fjärde i ordningen, och påsen är full med kläder inför de sista pressplåtningarna.

Det är lätt att prata. Jag och Parkman har varit nätbekanta sedan tiotalets början men vi har mest sprungit in i varandra sporadiskt genom åren. Det är en sån där bekantskap som liksom varit så närvarande ändå att det känns som man borde känna varandra.

På vägen har hon hunnit bli en stjärna på det himlavalv som är svensk folkmusik.

Det stora sologenombrottet kom med Vesper (2019) Men innan karriären som folkmusiker hade Parkman faktiskt gjort en kort sejour i den våg av feministiska serietecknare som dök upp vid tiotalets början.

Jag var då chefredaktör på alternativserietidningen Galago.

Det var så jag kände henne.

– Vi hade en blogg där vi gjorde serier, men ganska mycket fotoskämt. Sen tror jag jag hade med en grej i Galago i samband med att feministiska seriekollektivet Dotterbolaget var gästredaktörer, men det var egentligen ett collage av foton. Den där drömmen om att bli seritecknare var nog väldigt kort. Så pass kort att jag nästan inte kommer ihåg det.

Det var ju en väldigt politisk tid i kulturen. Var det någonting du plockade upp där eller kom det tidigare?

– Det politiska har nog funnits på ett eller annat sätt hela mitt liv genom att mina föräldrar har jobbat i kyrkan. De är väldigt svenskkyrkligt engagerade i det som är typiskt svenskkyrkligt.

Pappa är präst, mamma diakon

Sara Parkmans pappa är präst, mamman diakon i svenska kyrkan.

– Det har ingenting med vänster-högerpolitik att göra, så som kulturkriget idag försöker få det att bli. På pappas sida har folk traditionellt sett varit kristdemokrater och mamma mer röd.

Så genom kyrkan och musiken i hemmet kom det politiska.

– De har, utifrån en kristen människosyn, verkligen varit väldigt politiska i relation till asylfrågor, solidaritet och miljöfrågor. Så det har jag fått med mig från min barndom. Pappa bodde i Sydafrika på 80-talet och var väldigt engagerad i anti-apartheid-rörelser och så där.

Parkman är själv troende, det är en tematik som återkommer i hennes konst. Hon talar om religiositet och helighet i termer av ett ”modersmål”. Det kristna språket.

– Jag tror på en Gud. Jag behöver tro på en Gud. Jag känner mig trygg i det. Musiken är för mig ett språk för att vara i det andliga, i det gudomliga.

Skivan Aster, atlas har vuxit fram under dryga två år.

Konservativ politisering av kyrkan

Under julen skapade ett inlägg av högerinfluencern Henrik Jönsson debatt.

Han hade besökt en högmässa på julafton och rasade offentligt mot att prästens predikan var vänstervinklad och ”woke”.

Vi kommer in på den konservativa politisering som sker runt kyrkan i Sverige i dag.

– Ja, det är jätteintressant också att det händer, för den kommer ju inte inifrån kyrkan som rörelse. Bara häromdagen hörde jag att Sverigedemokraterna i kyrkan inte känner sig hemma där. Då undrar jag, ”men vilka är de?” Jag har ändå vuxit upp i hjärtat av Svenska kyrkan sedan flera generationer, och den sverigedemokratiska världsbilden är så fruktansvärt långt ifrån den kyrka jag har vuxit upp i, i flera generationer. Och då kommer jag också från en ganska konservativ familj, på många sätt.

Det finns ju en debatt om huruvida det pågår en ny religiös trend eller inte. Men om vi köper att den finns – tror du att det handlar om ett sökande efter en kyrklighet eller efter en andlighet?

– Det är nog en kombination. Jag tror det är en sökande efter en andlighet och rum där man kan fördjupa och förankra sitt existentiella letande. Där man kan prata med andra som har samma frågor och kanske inte nödvändigtvis få svar.

Jag frågade Hampus Linder, dokumentärfilmaren som gick in i mansrörelsen, varför de här killarna söker sig dit. Hans svar har vänt upp och ned lite på min tillvaro: att det finns en massa frågor unga män har som de inte får söka svar på någon annanstans.

De kan inte prata om de stora frågorna. Vad händer efter döden? Vad är livets mening? Alltså sånt som kanske min typ av intellektuella tycker är lite töntigt att prata om.

– Ja, för att det inte är materiellt på något sätt.

Precis. Och att vi då stänger dörren för en massa frågor. Där i stället sådana som Jordan Peterson och andra charlataner kliver fram. Kanske behöver jag bli ödmjuk inför det?

– Absolut, och jag tror att det dels är ett bredare misslyckande. Det var ju en så politisk tid där kring tiotalet och den feministiska rörelsen var så enorm, men det fanns inga goda manliga förebilder. Och i avsaknad av en sådan blir det ju ”walk over”.

– En sån som Jordan B. Peterson kan komma in och visa på att ”manlighet är visst bra på det här och det här sättet”. Och så blir det en jättedestruktiv bild som blir förebilden i stället.

SD vill politisera folkmusiken

Precis som med kyrkan har det senaste åren funnit intressen som velat politisera folkmusiken. Sverigedemokraterna med sin nationalistiska hållning. Deras ideolog Mattias Karlsson med sin förening Gimle.

– Folkmusiken är ju i sig, som materia, helt ointresserad av uppritade etiketteringar och har i sig inget nationalistiskt projekt. Den är rörlig över gränserna i sina influenser. Men begreppet kommer samtidigt ur ett nationalromantiskt projekt på 1800-talet. Det gör den tacksam att använda ur ett politiskt perspektiv. Så även i den feministiska och antinationalistiska diskurs jag och min kollega Samantha höll på med för tio år sedan.

– Sverigedemokraterna har lika mycket rätt som jag har att använda folkmusiken, Men däremot så har de inte rätt att bestämma vad den är. Och säga att den kommer från det här eller det här. Folkmusiken är fri att använda, men man ska vara noga med hur historien berättas om den.

Och tycker du att Sverigedemokraterna är det?

– Nej, absolut inte. 2010 minns jag att det var också någon Sverigedemokrat i Sandviken eller Ockelbo som hade folkdräktsbyxorna bak och fram. Det blir bara fånigt att de försöker använda någonting som de inte vet någonting om.

Do-it-yourself-kultur

Det är dryga tre år sedan som gått sedan senaste skivan Eros Agape.

Sara Parkman har sedan dess hunnit med att få barn, turnera, skriva jättemycket musik och arbeta med egna skivbolaget Supertraditional där nya skivan släpps. Behovet av att bli utgiven av någon annan har minskat i och med streamingen. Men så även intäkterna på inspelad musik. Är det ett utlag av en ny do it yourself-kultur?

– Ja, alltså, det finns ju ingen kris som inte för någonting gott med sig, vilket jag tror är sant. Vi har ju en katastrof i relation till det kulturpolitiska läget i Sverige. Men jag tror att det kommer komma massa bra kultur ur det. Att säga så riskerar samtidigt att legitimera det som Paradisa Lillestrand håller på med. Så det är nästan som att man bara kan säga det i slutna rum.

– Sen behöver vi ändå kulturpolitiska medel för att se till att alla har möjlighet att skapa och att det inte bara ska bli människor som redan har ett bra ställt som får möjlighet att uttrycka sig. Men jag upplever att det händer väldigt mycket kul på musiksidan just nu. För att man har gett upp tanken på att någon annan ska lösa det.

Läste P.O. Engqvist

Skivan Aster, atlas har vuxit fram under dryga två år. Trött efter att ha turnerat mycket befann sig Sara Parkman i trädgård i södra Frankrike på semester.

Där satt hon och läste P.O. Enqvists självbiografi.

– För första gången kände jag ro på ganska länge. Och då slog det mig att just den här platsen specifikt hade någon, jag vet inte vem, byggt för att jag skulle kunna få sitta i den. Någon hade arbetat fram en plats som var fri för alla att ta del av.

– Trädgården som plats innehåller så många olika delar av livet. Skönhet, arbete, allt det konkreta med att odla. Blommor, förruttnelse, död.

Tanken är att Aster, atlas ska vara en trädgård att kliva in i. Där saker ryms.

Atlas är den stora världen. Den lilla blomman, aster, är den lilla. Det personliga. Erfarenheten av att bli förälder. Och av döden. Att inte längre vara ung, arg och lovande.

– Det handlar om att hitta en plats att skriva från som inte är att jag ska hävda mig.

– Jag har fått bevis, en massa ryggdunkar och priser. Jag är någon. Vilken plats vill jag skriva ifrån när man inte vill brösta upp sig? Då blir trädgården en metafor för livet. Det här är det som är mitt liv, som jag måste känna kärleken för och vårda.

”När jag mår bra blir det inte så mycket musik gjord”

Är du lust eller ångestdriven?

– Ångestdriven! Verkligen! Så när jag mår bra så blir det inte så mycket musik gjord. Jag skriver oftast bäst musik när jag har ångest. Det är väldigt tråkigt på ett sätt att det är så.

På många sätt är det här samtalet med Sara Parkaman just ett om det mångfacetterade med livet.

Om att gå från ung och radikal till att bli äldre och vårda sina erfarenheter. Omvandla livsärren och situationerna till något annat än bitterhet och oro. Och så vändningen, tillbaks till humorn.

– Jag upplever ändå mig själv som ganska spexig.

Det skulle jag nog säga.

– Jag och Moa Lundqvist gjorde ju ”Humorhimlen” i P3, det finns någonstans i Sveriges Radios arkiv. Där skämtar vi jättemycket. När jag inte skulle bli serietecknare drömde jag nog om att bli komiker.

– Det här är också en del av en svensk samtidshistoria. Att jag och Aron Flam delat stand-up-kväll på queerklubben Högkvarteret i Stockholm 2010.

Jag har gjort en hel humorshow med Aron. Tillsammans med Jonas Sjöstedt. På första maj.

– Fan vad kul! Det säger ju någonting också. Att man levt ett liv där de här sakerna plötsligt framstår som helt så, ”oj vilka kontraster.”

– Jag tycker jättemycket om humor, men jag har haft ett behov när det kommer till musiken att vara i det allvarliga. För mig är musiken allvarlig. Den är inte kul.