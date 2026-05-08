”Respektlöst att tvinga in barnskötare i äldreomsorgen”

I debatten hörs det ofta från förståsigpåare i politiken och i medier att det vore “bra” om övertalig personal i förskola och skola kan ta jobben i vård och omsorg i stället.

Visst kan omskolning vara en möjlighet för den som själv vill.

Men att göra äldreomsorgen till en mottagare för människor som mer eller mindre tvingas in i ett yrke de inte valt själva är problematiskt, cyniskt och farligt. Det löser inte bemanningskrisen.

Kompetensen urholkas

Vad händer när ett av samhällets mest ansvarstyngda arbeten behandlas som ett alternativ för den som ”inte passar” någon annanstans?

Jo, vi urholkar kompetensen. Vi sänker kraven. Och vi skickar signalen att det arbete som utförs inte kräver yrkesskicklighet.

Samtidigt vet alla som arbetar i äldreomsorgen och i vården sanningen. Personalen går på knäna. Underbemanning är inte undantag – det är normen.

Scheman pressas till bristningsgränsen med delade turer, ständig övertid och minimala möjligheter till återhämtning.

Lönerna står inte i proportion till ansvaret. Avtalen släpar efter. Och arbetsmiljön är i många fall direkt ohållbar.

Ändå fortsätter politiken att agera som om problemet inte riktigt finns. Som om det räcker att prata om “arbetslinjen” eller att flytta människor mellan yrken, utan att ta itu med de grundläggande villkoren.

Även om behoven ökar – i takt med att befolkningen blir äldre och vården mer komplex – minskar tillgången på erfaren personal.

Kollegor lämnar yrket. Inte för att de saknar engagemang, utan för att de inte orkar längre.

Självklara krav börjar sänkas

Och snart finns det inga kvar att rekrytera. Det är där vi står nu, tjänster kan inte tillsättas och krav som tidigare varit självklara börjar sänkas.

Att då föreslå att andra yrkesgrupper bara ska kliva in i äldreomsorgen är att blunda för verkligheten.

Förskollärare, undersköterskor och andra yrkesgrupper är inte utbytbara brickor i ett system. De har olika kompetenser, olika uppdrag och olika ansvar.

Det krävs mer – jag kräver mer

Det handlar också om respekt. Respekt för den som har rätt till trygg och professionell omsorg. Respekt för personalen som varje dag bär upp verksamheten – ofta till ett högt personligt pris. Och för yrket i sig.

Ska vi ta oss ur krisen krävs mer. Det krävs bättre villkor. Högre löner. Hållbara scheman. Rätt bemanning. Tid för återhämtning.

Och en långsiktig satsning på utbildning och kompetensförsörjning.

Men det krävs också ärlighet: att erkänna att krisen i vård och omsorg är här, och att behandla äldreomsorgen som det den är – en av välfärdens mest avgörande och kvalificerade verksamheter.

Ann-Charlotte Svenander undersköterska och sektionsordförande, Norrtälje

Vill du skriva en debattartikel? Hör av dig till vår debattredaktör Catarina Berglund: Mejla: catarina.berglund@ka.se

Ring: 08-725 52 53 Läs mer