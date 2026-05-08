Var sköter gängkriminella sina affärer egentligen? Är det verkligen i en trappuppgång eller tom lägenhet i Rissne?

Nej, det kan lika gärna vara i ”stora konferensen” i kommunhuset.

En ny lägesbild av svensk gängkriminalitet presenterades i Riksdagen i går.

Det handlar om en rapport från Sverige mot organiserad brottslighet.

Sedan tidigare vet vi att den kriminella ekonomin omsätter typ lika mycket som hälften av den svenska sjukvården.

Rikspolischefen Petra Lundh har sagt till Dagens Nyheter att hon blev förvånad över summorna. 352 miljarder kronor.

Det mest intressanta med rapporten kanske är var pengarna finns.

En femtedel narkotika

Med näsan i vädret beskriver Tidö-gänget sig själva som gängkriminalitetens hårdaste motståndare.

De höjer strafftiden. Sänker straffåldern. Skickar poliser till utsatta områden.

Ibland struntar i att lyssna på experter, enbart för att visa hur handlingskraftiga de är.

Allt för att stoppa gängen.

Polisen har kartlagt omkring 50 000 personer i den organiserade brottslighetens inre kärna.

Även över ytterligare 100 000 personer som rör sig runt dem.

Tillsammans kan de kopplas till omkring 40 procent av rikets alla brottsmisstankar.

Bara drygt en femtedel av inkomsterna kommer från narkotikahandel.

Resten kommer från företag, svartarbete, ekonomisk brottslighet och bedrägerier.

”Det stoppas inga gäng genom fler batonger i förorten om man samtidigt vägrar angripa marknaderna där de stora pengarna finns”, skriver Hanna Östeby.

Gängtoppar hånskrattar

Enligt statliga uppskattningar betalas mellan 15 och 20 miljarder kronor ut felaktigt från välfärdssystemen varje år.

Ekobrottsmyndigheten säger själva att arbetslivskriminalitet och välfärdsbrott hör till den organiserade brottslighetens viktigaste inkomstkällor.

Pengar som ska gå till vård, skola och omsorg hamnar hos kriminella nätverk.

Gunnar Strömmer öser alltså resurser på att fängsla 13-åriga springpojkar samtidigt som våra skattemiljarder flödar till tungt kriminella människor i toppen.

Det är inte konstigt. Faktum är att det är helt logiskt.

Den som vill tjäna feta pengar söker sig naturligtvis till lågriskmarknader där man kan tjäna stort.

På grund av privatiseringar och pengajakt har välfärden blivit just en sådan marknad.

Kriminella kopplingar i politiken

Därför blir ingen chockad när rapporten avslöjar att över 300 personer med politiska uppdrag också finns i polisens kartläggning av organiserad brottslighet.

73 av dem har fortfarande kvar sina uppdrag i demokratin.

Ger man möjligheten att tjäna pengar på politiska beslut blir resultatet därefter.

Det stoppas inga gäng genom fler batonger i förorten om man samtidigt vägrar angripa marknaderna där de stora pengarna finns.

Det behövs full insyn i bolagsstyrelser och ägarstrukturer, hårdare kontroll av upphandlingar och ett stopp för vinstjakten i välfärden.

Springpojkarna kan alltid ersättas.

Det är skummisarna högst upp i maktpyramiden som måste stoppas.