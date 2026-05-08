UPPDATERAD KL.15.00 Hissolyckan i Sundbyberg i december 2023 slutade med att fem arbetare miste sina liv efter att ha fallit 30 meter till marken i en bygghiss.

I tisdags inleddes rättegången med hjärtskärande vittnesmål. Bland annat från den byggarbetare som var först på plats vid den krossade hisskorgen nere på marken.

– De första tre dagarna kände jag inte att jag levde. Det var som när människor dör i film. Som att ens själ svävar runt, sa han under sitt vittnesmål i rätten.

Följer samma arbetssätt

På fredagen fick de åtalade, två montörer, samt vd:n för ABC Bygghissar och Byggmaskiner, sin chans att prata.

– Vid varje höjning gör vi en egenkontroll på sektionerna vi höjt. Det är så vi säkerställer allt. Sen går vi med pappret till kunden som skriver under, svarade den ena montören när åklagare Lars Ågren frågade honom hur arbetsprocessen går till.

Även om han inte har några specifika minnen från byggprojektet Ursviks Torn så har han och hans kollegor ett arbetssätt de alltid följer, sa montören vidare.

– Vi kollar bultarna. Vi kollar grindar och vi ser till att hissen åker upp korrekt.

”Har mina aningar”

När åklagaren pressade honom på varför bultarna ändå inte var på plats, vilket utredningen tydligt visat, antydde han precis som i polisförhör att någon måste tagit bort dem.

– Jag har ingen aning om varför de inte är där. Jag har bara satt dit bultar, inte tagit bort några, sade han och tillade:

– Jag har mina aningar även om folk säger att det är långsökt. Men när jag var 17 trodde jag inte att folk skulle gå runt och skjuta varandra heller. Det var långsökt då.

“Har sett bilderna”

När hans kollega senare hördes hade han ingen förklaring alls kring varför bultarna saknades.

– Jag har sett bilderna men jag kan inte svara på vad de beror på. Det är min känsla att jag inte har förbigått eller glömt något.

Orden till de anhöriga

Senare på dagen hördes även bolagets vd Björn Bjelkenstedt. Han inledde med ett anförande om sin entreprenörsresa, om företagets franchisemodell och om sina minnesbilder från olycksdagen.

Han vände sig också till de anhöriga:

– Jag vill beklaga sorgen för alla drabbade. Jag kan säga att det känns ända in i själen. Det är en fruktansvärd olycka som ingen ska behöva uppleva på ett svenskt bygge.

Utfrågningen av vd:n kretsade mycket kring avsaknaden av dokument från montörernas egenkontroller. Vid en höjning av hissen saknades ett sådant dokument helt.

Nya säkerhetsåtgärder

”Har ni gjort någon riskbedömning av egenkontrollen?” undrade åklagare Lars Ågren.

– Jag förstår inte frågan. Den ska göras. Och kunden ska ta emot den. De har ett ansvar att säkerställa att den finns.

”Men om den glöms bort då?” fortsatte åklagaren.

– Det är en ickefråga. Hissen ska inte nyttjas om det inte finns egenkontroll.

Vd:n fick även svara på vilka säkerhetsåtgärder som genomförts sedan olyckan. Enligt honom har nu alla bultar, så kallade skruvförband, målats så att fel enklare ska upptäckas. Dessutom filmas i dag allt monteringsarbete.

Samtliga tilltalade nekar till anklagelser om brott.