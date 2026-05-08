Hela åtta nomineringar i sex olika kategorier.

Arbetet och LO Mediehus dominerar när årets bästa journalistik inom fackförbundspressen ska hyllas.

En av de nominerade är Arbetets reporter Martina Frisk.

Hon kan vinna Bästa avslöjande för granskningen ”Rädslans restaurang”, där hon avslöjade arbetsvillkoren på Chopchop.

I artiklarna berättar anställda över hela landet om extrem stress, olagligt långa arbetspass och övervakningssystem i köken.

Gräv som fick följder

Att bli nominerad är hedrande, säger Martina Frisk.

– Det känns jättefint, särskilt med tanke på vilka risker våra källor tog genom att berätta om missförhållandena. Utan dem hade granskningen varit omöjlig.

Serien väckte stor uppmärksamhet – och fick konsekvenser.

Tidigare i år skrev Chopchop avtal om löner och villkor med fackförbunden Hotell- och restaurangfacket och Livs.

– Jag är stolt över att vi höll i trots att det bitvis var väldigt svårt. Och att granskningen faktiskt ledde till förändring, säger hon.

Livsfara på spåren

Sekotidningens reporter Sebastian G Danielsson är nominerad i två kategorier.

Han kan vinna pris för ”Svenska fångar kan skickas till Estland”, om hur Kriminalvårdens anställda påverkas när myndigheten bygger ut i rekordfart.

Han är också nominerad för ”Döden på järnvägen”, tillsammans med kollegan Salomon Rogberg. I granskningen visar de hur brister i säkerheten på spåren lett till dödsolyckor.

– Det känns jättebra. Särskilt att vårt avslöjande om farorna som ledde till Kevins död uppmärksammas. Journalistik som jag känner har gjort skillnad, säger Sebastian G Danielsson.

Med grävredaktör Johan Sjöholm i spetsen är både ”Rädslans restaurang” och ”Döden på järnvägen” en del av Arbetets satsning på grävande journalistik.

Människoödena i fokus

Arbetet kan också vinna pris för serien ”Arbetslöshetens ansikten”, där människor runt om i landet berättar om livet utan jobb.

Serien riktar ljuset mot ett aktuellt samhällsproblem som kan bli en av höstens stora valfrågor.

I kategorin Bästa berättande journalistik nomineras Arbetets Ronja de Boer för reportaget ”Varför dog Dan Karlsson?”, om byggarbetaren som dog på Northvolts bygge i Skellefteå och familjens kamp för svar, som började som en podd.

Kommunalarbetarens Pernilla Josefsson nomineras för reportaget om vårdbiträdet Zahra och hennes familj från Iran, som utvisades efter att de svenska migrationslagarna skärpts.

Zahras öde förändrades plötsligt – tack vare en nattjänst på äldreboendet i Jörn kunde hon och familjen återvända till Sverige.

Visuellt berättande kan prisas

Formgivaren Niklas Wennergren, visuellt ansvarig på LO Mediehus, kan också vinna pris för Bästa redigering av Chopchop-granskningen.

Fotografen Johan Bävman är också nominerad för Bästa bild i Kommunalarbetarens reportage “Där livet startar”.

Fackförbundspressens priser delas ut den 27 maj på Piperska muren i Stockholm.