Frisöreleven Sedra Taskyeh vann inte bara Yrkes-SM i sin kategori.

Hon blev också bäst i Sverige, med högst poäng av alla tävlande.

– Det är jättekul! Helt oförväntat att jag också blev bäst i Sverige. Det ger mycket energi. Och stolthet, faktiskt, säger Sedra Taskyeh, som till vardags går årskurs 3 på Realgymnasiet i Lund.

Yrkes-SM på Stockholmsmässan i Älvsjö. Fem frisör-finalister. Från vänster: Alva Liard, Gävle Sedra Tashkyeh, Lund, My Sindre, Stockholm, Malva Bäckman, Lund, Alva Larsson, Helsingborg.

”Kände mig mycket fri”

Men det var inte självklart att Sedra Taskyeh skulle stå på en prispall som frisör.

Hon började plugga teknik på gymnasiet.

Hon fick bra betyg, men det kändes inte som hennes grej. Till slut vågade hon ta steget och byta till frisör, något som hon drömt om länge.

– Då blev det en stor förändring i mitt liv. Det kändes som mig. Jag kände direkt att det sitter i händerna. Jag blev så glad och kände mig mycket fri.

Uppsättningar roligast

Roligast tycker hon det är med håruppsättningar. Där är det bara fantasin som sätter gränser.

– Det är hur brett som helst, så att man kan bara flyga med sina idéer.

En av vinnaren Sedra Tashkyehs frisyrer på Yrkes-SM på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Yrkes-SM består av flera olika moment under ett par dagar.

På bilden kan man se Sedra Taskyeh Catwalk-uppsättning.

Uppgiften var att frisörerna skulle följa en linje från ena sidan av huvudet till den andra. De skulle också använda folie och glitter.

– Jag tänkte att jag ville få till en lugn och fin våg i luggen som skulle följa med hela vägen och att det sedan skulle bli som en vinge baktill.

Målet är en egen frisörkedja

Sedra Taskyeh är med i Yrkeslandslaget och har både EM och VM att se fram emot.

Sen ska hon ta gesällbrevet.

– Mitt framtida mål är att ha en salong, att skapa ett namn och en stor frisörkedja.

My tog hem florist-priset

My Trotzig tog hem guldet I yrkes-SM för florister 2026.

Bland floristerna var det My Trotzig från S:t Eriks gymnasium i Stockholm som tog hem guldmedaljen.

– Jag tror att jag fortfarande är i chock, men det känns så sjukt bra!

Floristerna tävlade i fyra moment. Ett av momenten var att binda en krans. Temat var ”färgstark” och allt skulle vara klart på två timmar.

– Jag försökte ha så lite grön utfyllnad som möjligt. Så jag började med bara en massa blommor för att det verkligen skulle bli mycket färg. Jag öste på och försökte först täcka för att det skulle se genomarbetat ut och sedan la jag till lite finare blommor på slutet, berättar My.

Hur hade du förberett dig inför tävlingen?

– Jag har tränat och repeterat en massa som vi går igenom i skolan. Som färg och form och olika tekniker. Jag försökte tänka mig in i olika situationer: Om det blir en krans, vad skulle jag kunna göra då, till exempel.

Vad betyder vinsten för dig?

– Den betyder jättemycket. Det är en bekräftelse och en väldigt bra känsla. Jag är uttagen till yrkeslandslaget och ska tävla i yrkes-VM i Shanghai i september, så det var jätteskönt att få den här boozten innan.

Ida blev bästa butikssäljare

Ida Svensson från Högbergsskolan i Ludvika vann guldmedaljen som bästa butikssäljare.

– Det känns helt magiskt! Vi var tre finalister och vi blev ganska tajta med varandra, samtidigt hade ju alla ett mål i att ta guldet. Så nu är jag så glad, det här är superkul.

Ida Svensson vann yrkes-SM som bästa butikssäljare 2026.

Flytta hemifrån-korg

De tävlande i butiksförsäljning hade tre delmoment. I det som handlade om presentation kände Ida att det gick extra bra.

Uppgiften var att sätta ihop en varukorg till en ung person som flyttat hemifrån till studentrum. Budgeten var 2 500 kronor på Clas Ohlson och det skulle räcka till 15-20 produkter.

Ida säger att hon försökte tänka ”outside the box”.

– Jag satte ihop ett skolkit och ett rumskit. Där hade jag till exempel en dammsugare och en väckarklocka för att sticka ut lite. Sedan skulle vi presentera hur vi tänkt, utifrån ekonomi och miljö till exempel.

Hur hade du förberett dig?

– Genom hela gymnasiet. Jag är så tacksam för mina stöttande lärare som har hjälpt oss att sätta grunden de här tre åren. Det här är fjärde SM-guldet på min skola på sju år.

Vad betyder guldet för dig?

– Det är en extremt stor merit på mitt cv att jag är bäst i Sverige i min årskull. Men nu ska jag tillbaka till verkligheten, skolan och mitt extrajobb på Normal i Ludvika. Jag älskar verkligen mitt jobb och nu vill jag växa mer i min yrkesroll.