I höstas fick flera intagna på fängelset tag på mobiltelefoner, som smugglats in till högsäkerhetsenheten via säkerhetskontrollen.

Försvaret: Var mormors pengar

En av kriminalvårdarna, en kvinna i 30-årsåldern, erkänner att hon tagit in mobilerna på fängelset – men hävdar att hon inte tagit emot mutor eller gjort sig skyldig till grovt tjänstefel.

Den andra, en manlig kollega i 30-årsåldern, nekar helt till brottsanklagelserna och säger att pengarna han fått in på sitt konto bland annat handlat om saker han sålt till sin mormor.

Men de resonemangen köpte inte tingsrätten.

Åtta inblandade döms

I stället döms de båda kriminalvårdarna till fängelse.

Kvinnan till ett år och tre månaders fängelse för grovt tagande av muta och grovt tjänstefel.

Mannen döms till ett år och nio månaders fängelse för bland annat grovt tagande av muta, grovt tjänstefel och dataintrång.

Utöver de två kriminalvårdarna döms ytterligare sex personer i härvan, flera av dem intagna på Norrtäljeanstalten och med kopplingar till ett kriminellt nätverk i Göteborg.

En man som enligt polisen haft en ledande roll i nätverket döms till nio månaders fängelse för grovt givande av muta och anstiftan av grovt tjänstefel.

Flera andra intagna döms också till fängelse efter att ha organiserat betalningar och införseln av telefonerna.

En livstidsdömd man fälls för grovt givande av muta men får ingen ny påföljd utöver sitt nuvarande straff.

Polisen spårade samtalen

Som Arbetet tidigare rapporterat framgick det i åtalet att polisen hade koll på att smugglingen skulle ske.

De kunde därför följa stora delar av händelseförloppet genom telefonavlyssning av de inblandade.

De små Nokia-telefonerna skickades först till kriminalvårdarens hemadress och fördes sedan in på anstalten. Enligt åklagaren erbjöd de intagna omkring 15 000 kronor per telefon till kriminalvårdarna för att de skulle fixa in mobilerna.