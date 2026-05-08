Mannen stod och gjorde budapestbakelser i en maskin när han klev upp på en stege för att titta till smeten – och tappade balansen.

När han föll tog han emot sig med handen, som då drogs in mellan flera kugghjul på maskinen.

Mellan kugghjulen klämde han två fingrar så illa att han behövde åka till sjukhus och opereras.

Fingret gick inte att rädda

Skadorna visade sig ha blivit så svåra att han tvingades amputera lillfingret, få hudtransplantationer på handen och steloperera ringfingret.

Under tre månader kunde han inte använda handen alls, och var sjukskriven från jobbet i fyra månader.

Arbetsgivarens missar

Efter olyckan, som skedde i augusti förra året, inleddes en utredning om arbetsmiljöbrott.

Den pekar på flera brister i säkerheten kring maskinen.

Nu riktar åklagaren som leder ärendet skarp kritik mot bageriföretaget för att inte ha sett till att bakmaskinen varit utrustad med de skydd som ska finnas där.

Framför allt påpekas att kugghjulen varit öppna, vilket gjort att mannen kunnat få in sin hand där.

Olyckan kunde ha stoppats

Utredningen visar också att maskinen inte kontrollerats ordentligt, och att riskerna därför inte upptäckts i tid.

Enligt åklagaren hade olyckan ”med mycket hög grad av sannolikhet” inte hänt om skydd funnits och riskerna upptäckts i tid.

Därför krävs nu bageriet på 150 000 kronor i böter för arbetsmiljöbrott.