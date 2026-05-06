De yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningarna är nyckeln till att arbetslösa med låg utbildningsnivå ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsutbildningar leder inte bara till jobb för arbetslösa utan är en avgörande pusselbit för arbetsgivare som behöver ny yrkeskompetens.

De riktar sig till yrken där det råder brist på arbetskraft och ger arbetslösa konkreta färdigheter som efterfrågas direkt på arbetsmarknaden.

Utbildning för att fylla verkliga behov

Det handlar alltså inte om utbildning för utbildningens skull – utan om att fylla verkliga behov.

När arbetslösa får välbetalda jobb med kollektivavtalsenliga löner ökar dessutom den ekonomiska tillväxten.

Många inriktningar – som restaurang, transport, vård och industri – är mycket kostnadseffektiva och genererar samhällsekonomiska vinster.

När fler människor går från arbetslöshet till arbete stärks både skatteintäkterna och företagens konkurrenskraft.

Både forskningen och Arbetsförmedlingens egna analyser visar att utbildningarna har positiva effekter.

De ökar sannolikheten att få jobb, särskilt på lite längre sikt. Dessutom bidrar de till att förbättra matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare.

Bra för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden

Effekterna är särskilt stora för grupper som står långt från arbetsmarknaden, som långtidsarbetslösa och personer utan gymnasieutbildning.

Ändå har antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningarna minskat kraftigt över tid.

Från över 36 000 nya deltagare 2013 till drygt 18 400 år 2025.

Det är svårt att tolka det som något annat än ett politiskt misslyckande.

I en tid av kompetensbrist och ekonomisk osäkerhet borde utvecklingen vara den motsatta.

Därför är det viktigt och positivt att regeringen prioriterat att växla upp de yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningarna.

Utforma utbildningarna med arbetsgivare

Regeringens styrning går också ut på att Arbetsförmedlingen ska öka kapaciteten att anvisa fler arbetslösa till utbildningarna som leder till jobb.

Under 2026 väntas antalet utbildningsplatser växa med fler än 20 procent till cirka 23 000 årsplatser.

Utbyggnaden behöver dock fortsätta med siktet inställt på att återkomma till fler än 30 000 årsplatser. Behoven av yrkeskompetens är så stora och utbildningsformen är väl anpassad för att lösa utmaningen.

Det betyder inte att alla utbildningar ska byggas ut lika mycket. Politiken måste vara träffsäker.

Platserna bör prioriteras till utbildningar med dokumenterat goda resultat och till sektorer där arbetskraftsbristen är som störst.

Dessutom bör utbildningarna i ännu högre grad utformas i samarbete med arbetsgivare.

Arbetslöshet: ett slöseri som inte får accepteras

Vi föreslår därför tre enkla åtgärder för att skala upp antalet platser.

Låt alla arbetslösa som riskerar långtidsarbetslöshet få möjlighet att ansöka till lämplig utbildning. Utbildningsanordnare vittnar om hur viktig motivationen hos de arbetssökande är för att de ska klara av utbildningen.

Låt därför både anordnare och företagen som behöver anställa bistå Arbetsförmedlingen med att välja ut och anta deltagarna till utbildningarna.

Förläng de förberedande utbildningarna. På bara ett par veckor ska utbildningsanordnare komma fram till om utbildningen kan leda till jobb för den arbetssökande.

Regelverket behöver bli mer flexibelt. Vid behov behöver de förberedande utbildningarna kunna vara längre för att deltagaren ska få rätt förutsättningar att klara av utbildningen.

Bygg en mer lättillgänglig hemsida arbetsmarknadsutbildning.se med ett modernt gränssnitt. I dag är det alldeles för svårt för arbetssökande och arbetsgivare att hitta information om utbildningarna. Det behövs en ny hemsida med samlad information om var och en av de nästan 790 aktuella utbildningarna.

Sverige har inte råd att låta människor stå utan jobb samtidigt som företag inte hittar rätt kompetens. Det är ett slöseri vi inte längre kan acceptera.

Därför behöver regeringen ge nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen att med enkla medel få ännu fler arbetslösa att utbilda sig till bristyrken.