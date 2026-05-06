Så vill Fastighets synas mer – och få fler att engagera sig

Artikeln i korthet Fler medlemmar ska ha tillgång till en klubb eller ett arbetsplatsombud och få utbildning kring sina rättigheter.

Fastighets vision för de närmsta tio åren omfattar bättre försäkringar, trygg arbetsmiljö, och synlighet i politiken för att påverka medlemmarnas villkor.

Fler medlemmar ska ha en klubb eller ett arbetsplatsombud nära sig.

Där det finns starka klubbar finns också större möjlighet att lösa problem direkt på arbetsplatsen och att ta strid för bättre avtal, menar förbundsstyrelsen.

Fler medlemmar ska få utbildning, känna till sina rättigheter och våga engagera sig.

Stadgarna ska ändras

Visionen handlar även om trygghet. Medlemmarna ska ha bra försäkringar, en god arbetsmiljö och skydd mot oseriösa arbetsgivare.

Fastighets ska fortsätta kampen mot arbetslivskriminaliteten i samarbete med myndigheter och olika organisationer.

Förbundet vill dessutom synas mer, påverka politiken och vara en tydlig röst för medlemmarnas villkor. För det finns det en kommunikationsplan.

För att nå målen behöver stadgarna ändras.

Här är några punkter som förbundsstyrelsen föreslår:

Tydligare regler för klubben på jobbet . Det blir tydligare att fackklubben på arbetsplatsen har ansvar för att ge alla nyanställda en facklig introduktion och att samordna arbetsmiljöarbetet. Saknas klubb ska ett arbetsplatsombud utses.

. Det blir tydligare att fackklubben på arbetsplatsen har ansvar för att ge alla nyanställda en facklig introduktion och att samordna arbetsmiljöarbetet. Saknas klubb ska ett arbetsplatsombud utses. Lokala avtalsråd. Branschavdelningarna blir som en ny sorts ständigt pågående ”lokalt avtalsråd” som består av ombud från arbetsplatser i det geografiska området.



Ett centralt avtalsråd med 100 ombud, fördelat på 20 ombud från de olika regionala avtalsråden. Inför det centrala rådet ska de regionala avtalsråden välja fyra ombud från varje branschavdelning.

med 100 ombud, fördelat på 20 ombud från de olika regionala avtalsråden. Inför det centrala rådet ska de regionala avtalsråden välja fyra ombud från varje branschavdelning. Längre mellan kongresserna: Kongress mer sällan, vart femte år, istället för vart fjärde. För att medlemmarna ska ha inflytande även mellan kongresserna hålls ett ”förbundsmöte” de år det inte är kongress.