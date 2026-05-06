Enligt larmet blev kvinnan påkörd av en truck på företagets område i Sandvikens industripark.

När räddningstjänst, ambulans och polis ryckte ut till platsen vid halv elva på tisdagskvällen kunde de konstatera att kvinnan var så skadad att hennes liv inte gick att rädda.

Krisstöd aktiverat

”Det är verkligen med stor sorg som vi måste meddela att en av våra kollegor tragiskt har omkommit. Våra tankar och kondoleanser går till vår kollegas familj, vänner och alla som berörs”, säger Yvonne Edenholm, Alleimas presschef till Gefle Dagblad.

Företaget har aktiverat en krisorganisation för att stötta kollegor och anhöriga, enligt tidningen.

Olyckan utreds

Polisen har nu öppnat en utredning om vållande till annans död genom arbetsplatsolycka.

Det är ännu oklart exakt hur olyckan gick till.

– Vi har inga mer detaljer om det som hänt. Eftersom ärendet lämnats över till åklagare hänvisar vi alla frågor dit, säger polisens presstalesperson Wayne Seretis till Arbetet.

På onsdagsmorgonen har Åklagarmyndigheten ännu inte gett ärendet till en ansvarig åklagare.