Artikeln i korthet Tre skånska kommuner har blivit polisanmälda på grund av allvarliga brister och dödsfall inom LSS-verksamheter.

Anders Lago från riksförbundet FUB tycker att politiker och chefer bär det största ansvaret för brister.

Stödassistenten Malin Malmgren fi Helsingborg betonar vikten av stöd och utbildning för personal.

Funktionsnedsatta som kvävs till döds som en följd av slarviga rutiner, eller blir övergivna i flera år, trots att de ska få stöd, vilket SVT var först med att berätta.

Nu har tre skånska kommuner blivit polisanmälda av riksförbundet FUB, som kämpar för personer med intellektuell funktionsnedsättning,

– I dag gör kommunerna som de vill. Det är rena cirkusen, säger Anders Lago, ordförande, och fortsätter:

– Det är kris i den kommunala LSS-verksamheten.

Detta har hänt:

Ystad, augusti 2025. En kvinna hittas utan mat och pengar i sin LSS-bostad. Kvinnan har sexuellt utnyttjats under flera år utan att personal gjort något. LSS-boendet har inte haft kontakt med henne på tio år. Flera medarbetare visste inte att kvinnan existerade, enligt kommunens rapport.

Ängelholm, november 2025. En person med autism hittas avliden i sin LSS-bostad – personen har varit avliden i fem dagar. Personalen beskriver personen som ”fåordig” och hade inte träffat brukaren på tre veckor. Det var otydligt för anställda hur de skulle hjälpa personer som säger nej till stöd, enligt kommunen.



Helsingborg, november 2025. När personalen matar en av de boende sätter personen i halsen. Brukaren skulle få sin mat finfördelad, men trots det gav personalen pasta och bönor som orsakade akut andnöd. Exakt hur maten skulle fördelas var otydligt för de anställda, enligt kommunen. Den boende avled två dygn senare.

Härnäst kan fler kommuner räkna med att bli polisanmälda, enligt Anders Lago, som säger att det är politiker och tjänstemän som bär det största ansvaret när någon dör.

Därför är det i första hand nämndemän och chefer som är polisanmälda för grovt tjänstefel och vållande till annans död, men även vissa medarbetare.

”Det måste kosta kommunerna pengar när de inte följer lagen, när det blir brott mot föreskrifter och förordningar” säger Anders Lago.

Kommunerna har ansvaret

Ett vanligt problem är att kommuner inte ger personalen tillräcklig utbildning, eller att man anställer för få, för att kunna göra ett bra jobb, enligt honom.

– Jag blir förbannad och ledsen, man får inte behandla människor som beviljats LSS på det här sättet, säger Anders Lago.

I två av fallen ville personerna inte ta emot hjälp. Skulle personalen ha tvingat dem?

– Nej, men motivera. Det här används ofta som ett argument, men kommunerna har fortfarande ansvaret för dessa personer. Kommunerna brister i att ge personal tillräcklig kompetens för att kunna motivera.

Majoriteten av anställda gör ett bra jobb, tillägger Anders Lago.

Men om de anställda inte får rätt förutsättningar av chefer och politiker för att göra ett bra jobb, så spelar det ingen roll.

Facket har krävt mer bemanning

Stödassistenten Malin Malmgren, som även har ett fackligt uppdrag som huvudskyddsombud, jobbar i en av de polisanmälda kommunerna, Helsingborg. Hon känner igen problemet.

Hon och hennes kollegor jobbar med hjärtat på utsidan, men personalen räcker sällan till.

I sin fackliga roll på Kommunal, där flera anställda är medlemmar, har hon krävt utökad bemanning, att vikarier ska få bättre introduktion och att kommunen tar riskanalyser på större allvar.

– Man behöver lyssna på personalen på golvet och titta mindre på siffrorna och ekonomin, säger Malin Malmgren.

Hon hoppas att polisanmälan mot kommunen ska leda till förändringar.

Helt beroende av personalen

Hon är säker på att det går att förhindra att liknande händelser sker igen, som gången då en brukare dog.

– Det som hände var resultatet av att något inte fungerar. Det är ett hack i skivan. Vi måste säkerställa kunskapen och kompetensen, dessa människor är helt beroende av sin personal, säger Malin Malmgren.

De skånska kommunerna har anmält händelserna till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Myndigheten har varje gång avslutat ärendet, då man tycker att kommunen gjort tillräckligt.

Anders Lago på FUB kräver att Ivo oftare delar ut straffavgifter och böter.

– Det måste kosta kommunerna pengar när de inte följer lagen, när det blir brott mot föreskrifter och förordningar, säger han.