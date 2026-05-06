Artikeln i korthet Många unga söker hundratals jobb och det är stor konkurrens om sommarvikariaten i butiker som Ikea och Ica Maxi.

Johanna Rosell har sökt runt 80 jobb innan hon fick anställning på Apotea där hon nu är ambulerande arbetare.

Arbetsgivare som Ikea och Ica Maxi gör en första sållning där de sökande får svara på grundläggande frågor digitalt.

Tusen ansökningar till två sommarvikariat på ett byggvaruhus i Stockholm.

Femhundra sökande till femtio platser på Ica Maxi i Västerås.

Och tolvhundra som ville ha sommarjobb på Ikeas två varuhus i Göteborg – där tog man in ett hundratal.

Många unga söker hundratals jobb innan de får napp.

Johanna Rosell, 20, har precis fått jobb på läkemedelslagret Apotea i Stockholm.

Hon är bemanningsanställd och har just gått en tvådagars introduktion.

– Nu kan jag lägga in i en schemaläggningsapp när jag är tillgänglig. Jag är ambulerande arbetare och kan få pass på tre olika anläggningar i Stockholmsområdet. Det verkar bra, säger Johanna.

Har sökt runt 80 jobb

Sedan februari har hon sökt runt 80 jobb, både sommarjobb och andra tjänster.

Ansökningarna har skett via webbformulär, cv, personligt brev eller video.

– Video kan ju vara bra för dem som anställer, de får en blick för vem man är. Annars är man ju väldigt anonym innan man kommer på intervju. Men som sökande måste man verkligen tänka igenom vad man ska säga innan man gör själva filmen.

Trögt att söka jobb

Efter gymnasiet har Johanna varvat jobb och studier och har skaffat sig arbetslivserfarenhet från bland annat förskola och gym.

Ändå har det stundtals känts trögt att söka jobb.

– Nu är jag glad att jag har fått det här jobbet på Apotea. Jag tänker att jag vill fortsätta att jobba extra där även efter sommaren.

På Arbetsförmedlingen är nära 400 000 personer inskrivna som arbetssökande.

Av dem är lite över 38 000 mellan 18 och 24 år.

Det är en förklaring till att det just nu är väldigt många sökande till sommarjobben inom handeln.

Det kan också handla om att vissa arbetsgivare inte tar in lika många sommarjobbare som tidigare. Bemanningen slimmas, schemat pusslas och semestrar flyttas.

Många ansökningar till Ica Maxi

På Ica Maxi Hälla i Västerås får man alltid många ansökningar inför sommaren.

– Vår butik är populär, vi har bra rykte här i Västerås. Så många söker sig hit för att det är en bra arbetsgivare. Vissa somrar tar de in lite fler, andra år lite färre och då kanske vi ordinarie får klara lite mer, säger Henrik Tallbacka som är vice ordförande för Handelsklubben.

I år var det över 500 som ville ha sommarjobb i butiken. I slutänden är det runt 50 som får jobb, men en del av dem har jobbat tidigare somrar eller på helger och lov.

De som söker får först svara på ett antal frågor digitalt. Av dem får ett hundratal komma på speedintervju. Där väljs ett antal personer ut till en separat intervju.

– Vi kan inte göra 500 intervjuer, det är omöjligt. Så vi sållar via de första frågorna, om de kan jobba när våra anställda har semester till exempel. Det blir ju svårt om även vikarierna vill ha semester tre veckor mitt i sommaren, säger Ulrika Stenvi, administrativ chef på Ica Maxi Hälla.

Ikea sållar digitalt

Ikea har ett liknande upplägg med en första sållning där de sökande först får svara på några grundläggande frågor digitalt. De är framförallt praktiska – som om man kan jobba ett visst antal veckor. Utifrån svaren görs ett första urval. Ikea har därför valt att slopa det personliga brevet.

I år var det runt 14 000 som sökte till de 1 000 sommarvikariaten över hela landet.

Det är ungefär lika många som tidigare somrar – till och med något färre, enligt Linda Wallin, rekryteringschef på Ikea Sverige.

– Det viktigaste är att man delar Ikeas värderingar och är motiverad att jobba just här, kanske inte bara den här sommaren utan även i framtiden. Sen måste man förstås kunna jobba de veckor vi behöver vikarier och rent praktiskt ha möjlighet att ta sig till jobbet om man börjar klockan fem på morgonen.

En trend som syns i jobbansökningarna är att många använder AI för att svara på frågorna.

Linda Wallin tycker att den som söker jobb gärna får använda sig av AI som hjälpmedel. Men att man måste kunna stå för sina svar.

– Vi märker om svaren är AI-genererade. Så var stolt över dig själv och svara ärligt på frågorna. Det är bara du som kan ge ett genuint svar på frågan om varför du vill jobba just på Ikea.