Det kan vara tufft att få sommarjobb. Det blir många ansökningar och de flesta resulterar i ett ”tack, men nej tack”.

Ibland får man inte ens ett svar, utan det känns som man skickat sin ansökan rätt in i ett svart hål.

Men man ska inte ge upp. Det säger Prins Daniel till unga som kämpar med att söka sommarjobb just nu.

Handelsnytt fångade honom när han besökte Yrkes-SM i Stockholm.

– Var inte rädd om du inte har fått jobb än. Tveka inte att söka igen. Och försök att inte bara söka via mejl, våga vara framåt och ta kontakt personligen med arbetsgivarna.

”Jobbade inom äldreomsorgen”

Har du haft själv haft sommarjobb inom handeln?

– Inte inom handeln, men jag har erfarenhet av praktiska yrken. Jag höll ju på med träning och jobbade på gym. Sedan utbildade jag mig personlig tränare och drev så småningom ett eget gym.

Vilket var ditt första sommarjobb?

– Det var ett kommunalt sommarjobb och jag var 15 år. Då klippte jag gräs och körde med trimmer och röjsåg i parker, sån där lite större maskin där man måste ha skyddsutrustning. Jag hade också jobb inom äldreomsorgen.

Hur blir det – ska du jobba i sommar?

– Vi jobbar ju lite mindre på somrarna, försöker vara lediga så mycket det går. Men en del jobb blir det också.

Svea Moberg Yrke: Student på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Tävlande i Yrkes-SM. Ska du jobba i sommar?

– Ja, jag ska jobba på Flügger Färg i Stenungsund. Jag letade efter butiksjobb där jag får använda min säljteknik på en särskild produkt. Då blev Flügger ett bra val och det känns kul. Jag sökte på Clas Ohlson också, men fick komma på intervju på Flügger först och tackade ja direkt. Har du haft sommarjobb eller extrajobb förut?

– Jag har jobbat extra på McDonalds hela gymnasiet. Och så har jag gjort praktik på Cirkle K och Toyota, så jag tycker att jag har fått en del arbetserfarenhet.

Doni Yusufi Yrke: Student på yrkeshögskolan Frans Schartau, Stockholm Har du fått något sommarjobb?

– Ja, jag har fått jobb på Granit där jag brukar jobba extra vid sidan av studierna. Jag pluggar till visual merchandiser och går sista terminen. Men jag har ett annat extrajobb också, som coach i daglig verksamhet. Ska du jobba hela sommaren?

– Nej, inte riktigt. Vad jag vet nu så blir det ungefär halva juni och halva juli på Granit. Jag kommer att vara på två av deras butiker i Stockholm. Egentligen hade jag velat ha fler pass, men man märker att det är svårt med sommarjobben nu. De stramar åt. Kanske också att många nya kommer in och kan jobba hela sommaren utan semester.

Yulia Nistrian Yrke: Pluggar till florist på S:t Eriks gymnasium, Stockholm. Har du fått något sommarjobb?

– Nej, inte än, men jag ska. Jag vill ju helst jobba som florist, tycker så mycket om att jobba med det här yrket. Man får skapa och jobba med blommor, det är fint. Tror du att du kommer jobba i sommar?

– Ja, det hoppas jag. Jag har ett extrajobb som städare på ett dagis. Det är tre timmar om dagen och jag gör det efter skolan. Jag har också fått jobba extra som florist på min praktikplats. Så nu hoppas jag att jag kan få jobba där eller som florist på annat ställe i sommar.

Linda Palmetzhofer Yrke: Ordförande i Handels Vilket var ditt första sommarjobb?

– Det var på Domus i Gustavsberg. Jag började på sommarlovet i högstadiet och fortsatte sen att ha det som extrajobb under hela gymnasiet. Men det allra första jobbet var som ”sandwichgubbe”. Jag och en kompis gick runt med handskrivna skyltar på mage och rygg, som reklam för en privat klädbutik. Sedan gick vi till Domusrestaurangen och fikade för den lilla lönen vi fick. Då var jag 13-14 år. Ditt bästa tips till dem som söker sommarjobb nu?

– Ge inte upp! Det kan vara tufft, många kräver videoansökningar eller tester. Sök många jobb, skicka många ansökningar och gå in i butiker och fråga om de behöver någon. Och ta hjälp med att skriva cv eller få råd om ditt personliga brev. Det är en rolig bransch att jobba i, även om det också kan vara tufft.