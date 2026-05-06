Från parkarbete till hovet – Prins Daniel tipsar om sommarjobb
Våga vara personlig när du söker jobb. Det är Prins Daniels tips till unga som nu söker sommarjobb och ännu inte fått napp. Själv började han som parkarbetare.
Det kan vara tufft att få sommarjobb. Det blir många ansökningar och de flesta resulterar i ett ”tack, men nej tack”.
Ibland får man inte ens ett svar, utan det känns som man skickat sin ansökan rätt in i ett svart hål.
Men man ska inte ge upp. Det säger Prins Daniel till unga som kämpar med att söka sommarjobb just nu.
Handelsnytt fångade honom när han besökte Yrkes-SM i Stockholm.
– Var inte rädd om du inte har fått jobb än. Tveka inte att söka igen. Och försök att inte bara söka via mejl, våga vara framåt och ta kontakt personligen med arbetsgivarna.
”Jobbade inom äldreomsorgen”
Har du haft själv haft sommarjobb inom handeln?
– Inte inom handeln, men jag har erfarenhet av praktiska yrken. Jag höll ju på med träning och jobbade på gym. Sedan utbildade jag mig personlig tränare och drev så småningom ett eget gym.
Vilket var ditt första sommarjobb?
– Det var ett kommunalt sommarjobb och jag var 15 år. Då klippte jag gräs och körde med trimmer och röjsåg i parker, sån där lite större maskin där man måste ha skyddsutrustning. Jag hade också jobb inom äldreomsorgen.
Hur blir det – ska du jobba i sommar?
– Vi jobbar ju lite mindre på somrarna, försöker vara lediga så mycket det går. Men en del jobb blir det också.