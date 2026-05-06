Efter protesterna: Barnskötarna får stanna – åtminstone ett år

Politikerna i Ljusdal ville spara in på nio barnskötartjänster och facket rasade. Nu gör ett nytt förslag att barnskötarna får stanna, åtminstone ett år.
– De är fortfarande jätteoroliga, säger Kommunals Jessica Eriksson.

Kommunals lokala ordförande Jessica Eriksson är positiv till beslutet att behålla barnskötarna, men befarar att politikerna kan återkomma med förslaget nästa år. Foto: Privat, Anders Ahlgren/SvD/TT

Det var för ett par veckor sedan som den blocköverskridande majoriteten i Ljusdal föreslog att man skulle spara fem miljoner kronor på barnomsorgen.

Det skulle innebära att nio barnskötartjänster drogs in på två förskolor.

Facket reagerade starkt och den lokala ordföranden Jessica Eriksson hotade bland annat med att inte gå med i det lokala förstamajtåget.

– Men jag var klar och tydlig när jag var ute på arbetsplatsen och sade till våra medlemmar att ni måste hjälpa till. Jag kan bara göra det jag kan förhandlingsmässigt. Ni måste hjälpa till och trycka på med det ni har och beskriva er arbetsmiljö, berättar Jessica Eriksson.

Man har varit tydlig med att det här är en tillfällig fördelning av pengar. Så man flaggar för att nästa år är det likadant igen.

Jessica Eriksson, lokal ordförande Kommunal Ljusdal

För tidigt att andas ut

Hon uppmanade även föräldrarna att reagera. Och protesterna gav resultat – kommunstyrelsen beslutade att skjuta till pengar för att barnskötartjänsterna ska vara kvar.

Jessica Eriksson är förstås positiv, men andas inte ut än. Hon befarar att politikerna kan återkomma med förslaget nästa år.

– Man har varit tydlig med att det här är en tillfällig fördelning av pengar. Så man flaggar för att nästa år är det likadant igen.

Skippar demonstrationen

Och något förstamajdemonstrerande blev det inte i år för Jessica Eriksson:

– Vi står fast vid vårt beslut att de har lite att jobba på innan vi står där.

Kommunalarbetaren har talat med utbildningsnämndens ordförande Lena Svahn (S) som inte vill uttala sig om frågan eftersom hon tycker att beslutsgången har varit felaktig.

– Det är inte utrett än hur vi kommer att hantera det här. Vi är mitt i att reda ut det så jag kan tyvärr inte lämna en kommentar.

