Efter protesterna: Barnskötarna får stanna – åtminstone ett år

Artikeln i korthet Ljusdals kommun föreslog att spara fem miljoner kronor på barnomsorgen, vilket skulle innebära att nio barnskötartjänster försvann på två förskolor.

Facket Kommunal, under ledning av Jessica Eriksson, reagerade starkt mot förslaget och uppmanade både medlemmar och föräldrar att protestera.

Protesterna ledde till att kommunstyrelsen beslutade att skjuta till extra pengar för att ha kvar barnskötarna. Jessica Eriksson är fortfarande orolig för att förslaget kan komma upp igen nästa år, då pengarna ses som en tillfällig lösning. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Det var för ett par veckor sedan som den blocköverskridande majoriteten i Ljusdal föreslog att man skulle spara fem miljoner kronor på barnomsorgen.

Det skulle innebära att nio barnskötartjänster drogs in på två förskolor.

Facket reagerade starkt och den lokala ordföranden Jessica Eriksson hotade bland annat med att inte gå med i det lokala förstamajtåget.

– Men jag var klar och tydlig när jag var ute på arbetsplatsen och sade till våra medlemmar att ni måste hjälpa till. Jag kan bara göra det jag kan förhandlingsmässigt. Ni måste hjälpa till och trycka på med det ni har och beskriva er arbetsmiljö, berättar Jessica Eriksson.

För tidigt att andas ut

Hon uppmanade även föräldrarna att reagera. Och protesterna gav resultat – kommunstyrelsen beslutade att skjuta till pengar för att barnskötartjänsterna ska vara kvar.

Jessica Eriksson är förstås positiv, men andas inte ut än. Hon befarar att politikerna kan återkomma med förslaget nästa år.

– Man har varit tydlig med att det här är en tillfällig fördelning av pengar. Så man flaggar för att nästa år är det likadant igen.

Skippar demonstrationen

Och något förstamajdemonstrerande blev det inte i år för Jessica Eriksson:

– Vi står fast vid vårt beslut att de har lite att jobba på innan vi står där.

Kommunalarbetaren har talat med utbildningsnämndens ordförande Lena Svahn (S) som inte vill uttala sig om frågan eftersom hon tycker att beslutsgången har varit felaktig.

– Det är inte utrett än hur vi kommer att hantera det här. Vi är mitt i att reda ut det så jag kan tyvärr inte lämna en kommentar.