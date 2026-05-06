Din lön och jobbsituation behöver bli bättre – detta vill Fastighets ändra på

Artikeln i korthet Lönestrategin ”Äga din lön” handlar om att ta fram ett lönesystem som ger rättvisare löner.

Det ska även vara tydligt hur man kan öka sin lön – exempelvis genom att lära sig nya saker eller ta större ansvar på jobbet.

Förbundet föreslår flera förändringar i kollektivavtalen.

För olika branscher föreslås olika ändringar.

Lönestrategin ”Äga din lön” handlar om att med arbetsgivarna förhandla fram ett lönesystem med tydliga regler så alla vet vad som krävs för att få höjd lön: till exempel om man får mer ansvar eller skaffar ny kompetens.

Framförhandlade lönekriterier underlättar även för arbetsgivaren, framhåller Fastighets.

Att äga sin lön betyder också att man förhandlar sig till andra viktiga saker, som mer semester, kortare arbetstid eller utbildning.

Arbetstidsförkortning senast 2038

Fastighets förbundsstyrelse har också tagit fram en avtalsstrategi. Där ingår flera förslag för hur förbundet långsiktigt ska utveckla kollektivavtalen:

Att öka anställningstryggheten med kompetenskonton

Att en arbetstidsförkortning på hundra timmar ska uppnås senast 2038

Att medlemmarna får möjlighet att utvecklas i yrkesrollen när det gäller automatisering, mekanisering, digitalisering/AI, positioneringssystem, kameraövervakning och annat.

Så vill Fastighets förändra de olika yrkesgruppernas avtal:

Fastighetsbranschen : Ökad avsättning till delpension och reglerade villkor vid distansarbete.

Sanerarna : Bland annat införa handledartillägg vid utbildning av nyanställda kolleger, strängare regler för undantag från dygns- och veckovilan, ha starkare skrivning om arbetsmiljö och skyddsutrustning.

: Bland annat införa handledartillägg vid utbildning av nyanställda kolleger, strängare regler för undantag från dygns- och veckovilan, ha starkare skrivning om arbetsmiljö och skyddsutrustning. Fönsterputsarna : Ett arbetstidsavtal som säkerställer arbete året runt, starkare skrivningar om arbetsmiljö och risker, rätt till kompetensutveckling när ny teknik införs på arbetsplatsen,

De ideella föreningarna : Skrivningar i avtalen om vad som är avlönat arbete och vad som är ideellt.

: Skrivningar i avtalen om vad som är avlönat arbete och vad som är ideellt. Hästbranschen : Befattningsbeskrivningar på varje arbetsplats som anpassas till gällande kollektivavtal, införa ett arbetsmiljöavtal för att motverka exempelvis sexuella trakasserier, att förmåner såsom stallplats, boende med mera blir inlösta till kontant lön.

Golfnäringen : Utveckla semesteravtalet och verka för året-runt-anställningar.

: Utveckla semesteravtalet och verka för året-runt-anställningar. Städbranschen : Minska andelen ofrivilliga deltidsanställningar, tim- och visstidsanställningar, att städning dagtid med sammanhållen arbetstid blir norm, att höja avtalsvärdet genom att omvandla branschvanetillägget till andra värden, införa rätten till undervisning i svenska på arbetstid för den som behöver det.

Städbranschen : Minska andelen ofrivilliga deltidsanställningar, tim- och visstidsanställningar, att städning dagtid med sammanhållen arbetstid blir norm, att höja avtalsvärdet genom att omvandla branschvanetillägget till andra värden, införa rätten till undervisning i svenska på arbetstid för den som behöver det. Samhall: Att införa trappsteg för erfarenhet där anställningstid ger en garanterad löneökning efter vissa år, att alla anställda ska ha en individuell utvecklingsplan som följs upp regelbundet, tydligare krav på arbetsanpassning.