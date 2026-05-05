Jag är tjänsteman inom Handels. Jag har bättre villkor än många av mina medlemskollegor.

Och just därför tänker jag stå upp för er som inte kan arbeta hemifrån.

Karensavdraget är inget annat än en klassmarkör. Och jag skäms nästan över den möjlighet jag själv har.

Det är en verklighet som systematiskt slår hårdast mot yrkesarbetare – mot dem som står i butik, jobbar på lager och håller handeln igång varje dag. De som inte kan jobba hemifrån. De som inte kan ”ta ett möte från soffan” när de är sjuka.

För dem kostar en sjukdag upp till 1 200 kronor.

Det är inte småpengar. Det är en ekonomisk bestraffning.

Och det får konsekvenser. Nästan åtta av tio handelsanställda har gått till jobbet trots att de varit sjuka – inte av lojalitet, utan av ren ekonomisk nödvändighet.

Det här är inget missförstånd. Det är ett politiskt val.

Den som blir sjuk förlorar pengar

Vi har byggt ett system där den som blir sjuk förlorar pengar – och där den förlusten slår olika beroende på din position på arbetsmarknaden.

Som tjänsteman har jag ofta möjlighet att mildra effekten. Jag kan jobba hemifrån, anpassa arbetsdagen, undvika karensavdraget.

Mina kollegor i andra av Handels branscher har inte den lyxen.

När jag möter mina kamrater inom butik, lager och bland frisörer så ser jag att det är där orättvisan blir som hårdast.

Lyssna på podden Kneget om karens

Samma sjukdom. Samma behov av återhämtning. Men helt olika ekonomiska konsekvenser.

Och ändå fortsätter politiken att försvara systemet med argument om “ansvar” och “minskat missbruk”. Som om problemet i Sverige vore att människor fuskar sig till sjukfrånvaro – inte att människor går till jobbet sjuka.

Det är verklighetsfrånvänt.

Karensavdrag driver smitta och pressar

Karensavdraget driver smitta, pressar människor till jobbet och urholkar arbetsmiljön.

Det är dålig folkhälsa och dålig arbetsmarknadspolitik i ett och samma paket.

Och det är arbetarklassen som betalar priset.

Som facklig företrädare vägrar jag acceptera det. Solidaritet betyder att vi står upp för varandra – inte att vi accepterar system som gynnar vissa och straffar andra.

Mina kamrater ska inte straffas ekonomiskt för att de råkar ha ett yrke som kräver fysisk närvaro.

Det är ovärdigt ett land som säger sig värna jämlikhet.

Finns inget karensavdrag hos grannländerna

I våra nordiska grannländer finns inget karensavdrag. Sverige sticker ut.

Och inte på ett sätt vi kan vara stolta över. Här förlorar löntagare tillsammans miljarder varje år bara för att de blir sjuka.

Är det ansvarstagande? Karensavdraget är inte ett neutralt verktyg.

Det är en politiskt skapad orättvisa och det drabbar alla dom som inte kan sitta och chilla i soffan på ett digitalt möte.

Den måste bort. Avskaffa karensavdraget – nu.