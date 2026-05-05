Männen var på berget för att ta ner rep efter skidtävlingen Keb Classic när olyckan inträffade.

Plötsligt gav deras säkerhetsutrustning vika.

De föll 100 meter och dog.

– Vi är i stor chock och sorg, det är två fina medarbetare som har gått bort. De har arbetat länge och var väldigt erfarna, sade STF:s presschef Jenny Engström till Arbetet strax efter olyckan i april förra året.

Anmäldes för arbetsmiljöbrott

Efter händelsen lämnade Arbetsmiljöverket in en polisanmälan mot STF, som varit ansvariga för männens arbetsmiljö.

Nu är utredningen klar.

Åklagaren slår fast att STF gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, rapporterar NSD.

Krävs på miljonbot

Enligt åklagaren var jobbet inte tillräckligt säkert.

Riskerna hade inte gåtts igenom ordentligt, instruktionerna var otydliga och det var inte säkert att männen hade rätt kunskap.

Därför krävs STF på en företagsbot på 2,5 miljoner kronor.

STF: Vi har brustit

STF accepterar beslutet.

– Vi ser att vi som arbetsgivare har ett ansvar för det som hänt. Åklagarens bedömning är att vi brustit i våra rutiner och vi delar den bedömningen. Det är tungt, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare för STF till tidningen.

Arbetsmiljöverket slog redan förra året fast att det fanns allvarliga brister i arbetsmiljön.

Männen utförde enligt myndigheten ett farligt jobb som krävde särskild utbildning – något de saknade.

Ändrade rutiner efter olyckan

Kritik kom också från Keb Classics tidigare säkerhetschef Krister Jonsson.

– Det skulle absolut ha varit bergsguider som tog ner repen. STF:s personal har inte utbildning för jobb i den miljön, sade han till Arbetet i juli.

Efter olyckan har STF stoppat liknande jobb och ändrat sina rutiner för att göra arbetet säkrare, enligt NSD.