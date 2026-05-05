Nytt med DALI-2

Karl H. Ström utökar sin portfölj med prylar och styrning för DALI-2. Live link ONE heter deras helt nya styrsystem för DALI-2 tänkt för professionella installationer. Via en styrenhet skapar du i appen scener med förinställda värden på ljus och färg, styr ett eller flera rum och det mesta du kan tänka, och inte tänka, dig.

Inbyggd HCL-funktion (Human Centric Lighting) som styr ljusstyrka och färgtemperatur automatiskt efter dagsljuset eller via en förinställd eller egenskapad kurva.

WIFI-programmering som, enligt KHS, är användarvänlig och hanterar upp till 64 adresser (per/enhet).

KHS har också släppt ett gäng nya egna DALI-2 produkter. Bland flera en fasdimmer 200W, potentialfri reläenhet 300W och ett par olika repeaters för att förstärka signal och Bus vid behov.

Fotnot: Begreppet HCL är stort och inte helt definierat. Enkelt uttryckt innebär det optimerade ljuslösningar för vårt välmående med hjälp av dagsljus och belysning i olika styrka och färg, vid rätt plats och tidpunkt.

Quiza om EMC

Brister i installationer gällande EMC (elektromagnetisk kompabilitet) tycks öka i takt med den snabba teknikutvecklingen. Det menar Elsäkerhetsverket som vill öka kunskapen bland yrkesaktiva elinstallatörer. Ett sätt är verkets nya quiz som du gör på deras hemsida. Quizet är ett självskattningstest med tiotalet frågor där du lär dig och upptäcker om du har kunskapsluckor kring regelverken.

Åskskyddsaktuellt

Lagom till årets säsong finns nu en ny handbok om åskskydd. SEK Handbok 452 bygger på internationell standard (SS-EN IEC 62305) och den här nya utgåvan ersätter versionen från 2018.

Nya räknemetoder för sidoinslag, nytt kring potentialutjämning och utökade bilagor för solceller, vindkraft och ex-miljöer är några av nyheterna.