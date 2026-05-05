På Agendas stora partiledardebatt frågade programledaren om det är ett problem att inkomstskillnaderna ökar.

Ebba Busch svarade nej.

Till skillnad från den missunnsamma vänstern anser inte högern att det är ett problem att rika blir rikare – så länge den som har minst ändå får det bättre.

– Det är dem vi ska lyfta ur fattigdom, sa hon.

Det är ett tilltalande resonemang. Ingen ska behöva ha det dåligt. Alla ska få mer.

Folk faller mellan stolarna

Morgonen efter berättar Sveriges Radio om Lena. Hon är en av omkring hundra personer varje år som avregistreras som ”försvunna” i folkbokföringen.

Det är en följd av skärpta regler som ska öka kontrollen och minska felaktiga uppgifter i systemet.

Lena har inte försvunnit.

Men eftersom hon är hemlös kan systemet inte längre koppla henne till en giltig adress.

I praktiken innebär det att hennes post från myndigheter inte når fram.

Kallelser missas. Kontakten med vården försvåras kraftigt. Plötsligt kommer hon inte åt sina egna pengar.

Inför skärpningen av folkbokföringslagen för fyra år sedan visste man att folk skulle ramla mellan stolarna.

25 fulla skolklasser vräktes

I lagens förarbeten framgår att personer utan stabila boendeförhållanden skulle få svårare att uppfylla kraven.

Lena är därför inte ett undantag. Hon är ett exempel på hur lagändringen skulle kunna falla ut när klubban slog i bordet.

Och i den avvägningen ansåg man att det var värt det.

Samtidigt visar siffrorna en tydlig utveckling.

Enligt Socialstyrelsen lever minst 27 000 personer i hemlöshet i Sverige. Siffran är sannolikt högre. Över 9 400 barn har minst en förälder i hemlöshet.

Kronofogden uppger att 3 330 vräkningar genomfördes 2025, en ökning från året innan. Sedan 2020 har vräkningarna ökat med nästan 60 procent.

Under förra året berördes motsvarande 25 fulla skolklasser med barn.

Plötsligt känns Buschs resonemang från partiledardebatten inte lika självklart.

De visste vad de gjorde

För den som har fast bostad, stabil ekonomi och fungerande myndighetskontakt märks en sådan lagförändring knappt.

Tvärtom låter det rimligt med skärpta kontrollsystem och högre krav.

Det som däremot är orimligt är att pressa igenom lagförändringar utan att bry sig om att det kommer att slå mot Sveriges fattigaste och mest utsatta.

Men för den som redan saknar fast punkt i tillvaron blir samma krav något helt annat.

Att kräva en adress av den som inte har någon är inte ordning. Det är bara ett sätt att straffa fattigdom.

Det minsta man kan begära av en regering som säger sig vilja lyfta människor ur fattigdom är att den inte först gör deras liv svårare.

Ebba Busch visste vilka som riskerade att falla igenom systemet.

Ändå valde KD och nästan hela riksdagen att genomföra förändringen.