Väljarna är missnöjda med riksdagspartiernas jämställdhetspolitik.

Missnöjet är så stort att de kan tänka sig att byta parti.

Detta visar en opinionsundersökning som Novus har gjort under våren på uppdrag av Jämställdhetsinstitutet.

I rapporten ”Väljarna kräver jämställdhet”, som släpps i dag, analyseras och presenteras resultaten, utifrån forskning, fakta och statistik.

Väljarna underkänner politikerna

Jämställdhet engagerar, visar rapporten. Så många som åtta av tio svenskar anser att det är en viktig samhällsfråga, och bland kvinnorna är det hela nio av tio detta som tycker detta.

Och väljarna är överens, politikernas insatser på området underkänns på bred front.

En majoritet tycker nämligen att jämställdheten går åt fel håll.

Och endast en av tre tycker att politikerna gör tillräckligt i frågan.

Bland kvinnor tycker endast 20 procent att tillräckligt görs. Bland rödgröna väljare är de endast 12 procent.

Men också högerväljarna är missnöjda.

Bara 45 procent av M-väljarna tycker att politikerna gör tillräckligt för jämställdheten.

75 procent av de unga männen bryr sig

Väljarnas underkännande är inte konstigt när man skrapar lite på ytan.

Under det senaste riksdagsåret 2024/25 berörde endast 178 av totalt 3 449 riksdagsmotioner på något sätt jämställdhet.

Det är ungefär lika många motioner som behandlade djur (189 stycken), och knappt hälften så många som handlade om bilar (324 stycken), under samma period.

Ändå är det inget nytt att jämställdhet engagerar. Inför det EU-valet var frågan den sjätte viktigaste, enligt SVT:s Valu.

Kanske beror partiernas ointresse på att de trots detta tror att väljarna är nöjda. Eller så är de rädda för att jämställdhet skrämmer bort männen, i det nya könsuppdelade väljarlandskapet.

Men i vår rapport blir det tydligt att partierna i båda fallen misstar sig.

Undersökningen visar att även de unga männen har ett stort engagemang i frågan.

Hela 75 procent av dessa svarar att jämställdhet är en viktig samhällsfråga.

Är jämställdhet ”woke”?

Frågan är hur partierna har kunnat komma undan med att så uppenbart nedprioritera frågan.

Är det för att jämställdhet är en ”mjuk fråga”, woke till och med?

För det verkar så, att partiföreträdarna tycker att det är betydligt häftigare att prata hårda tag, krig och kriminalitet?

I ljuset av detta borde resultaten från vår opinionsundersökning få partistrategerna att vakna till.

Rapporten visar nämligen att partiernas ointresse för vad väljarnas efterfrågan på jämställdhet kan stå dem dyrt i höstens val.

Så många som en av fyra väljare kan nämligen tänka sig att rösta på ett annat parti i september – om det andra partiet har bättre jämställdhetspolitik.

Bland kvinnor – och särskilt bland unga kvinnor – kan så många som hälften tänka sig att byta parti av den anledningen. Samma sak gäller för en av fem unga män.

Finns mycket att vinna

Den som spelar sina kort rätt kan med andra ord ha stora vinster att göra, med nya väljare att vinna över och befintliga väljare att hålla kvar.

Men mest handlar det varken om valstrategi eller spelteori. Viktigast är att det demokratiska uppdraget tas på större allvar bland de folkvalda.

För visst är det väl rimligt att väljarnas prioriterade frågor speglas i partiernas politik? Jämställdhet, som uppenbarlig engagerar så många, borde varken nedprioriteras eller viftas bort.

Med snart fyra månader kvar till valet är det hög tid för politikerna att börja lyssna: väljarna vill ha jämställdhet.

Så ta fram era bästa reformer, planera för ett långsiktigt jämställdhetsarbete. Och bli inte förvånade om ni vinner valet på kuppen.