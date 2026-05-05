Det började i januari, med tolv konkurser, varav tre stora.

Soldags i Sverige från Stockholm som hade 71 anställda vid senaste årsredovisningen och El av Sol Sverige från Västerås med 21 anställda.

Därutöver det finska bolaget Suvics svenska del med 20 anställda.

Det senare specialiserade sig på anläggningsarbeten för el, och hade enligt tidningen Branschaktuellt kontrakt värt 560 miljoner kronor för byggnationer av två stora vindkraftsparker i Kramfors kommun.

13 i februari

Februari fortsatte med 13 konkurser, där solcellsföretaget Energy North AB med 12 anställda var den största arbetsgivaren på elsidan.

Företaget hette tidigare Auterra Solar och hade verksamhet i Gamleby.

16 i mars

I mars ökade konkurserna till 16 stycken där Sesol i Jönköping var den klart största med över 600 anställda vid den senaste årsredovisningen.

När konkursen var ett faktum var antalet anställda nere på 200. Företaget hade två månader tidigare begärts i rekonstruktion av sitt moderbolag Soltech.

Det lyckades alltså inte, utan företaget försattes i konkurs den 17 mars.

Läs mer Solcellsföretag i konkurs

11 i april

I april försattes elva elinstallationsföretag i konkurs. Av dessa hade Agnet i Stockholm flest anställda med 19 stycken vid senaste årsredovisningen.