Lista: Konkurser för firmor i elbranschen 2026

Hittills i år, fram till och med april, har 52 elinstallationsföretag försatts i konkurs. De största har varit solcellsföretag.

Listan med konkurser uppdateras kontinuerligt under 2026.

Det började i januari, med tolv konkurser, varav tre stora.

Soldags i Sverige från Stockholm som hade 71 anställda vid senaste årsredovisningen och El av Sol Sverige från Västerås med 21 anställda.

Därutöver det finska bolaget Suvics svenska del med 20 anställda.

Det senare specialiserade sig på anläggningsarbeten för el, och hade enligt tidningen Branschaktuellt kontrakt värt 560 miljoner kronor för byggnationer av två stora vindkraftsparker i Kramfors kommun.

13 i februari

Februari fortsatte med 13 konkurser, där solcellsföretaget Energy North AB med 12 anställda var den största arbetsgivaren på elsidan.

Företaget hette tidigare Auterra Solar och hade verksamhet i Gamleby.

16 i mars

I mars ökade konkurserna till 16 stycken där Sesol i Jönköping var den klart största med över 600 anställda vid den senaste årsredovisningen.

När konkursen var ett faktum var antalet anställda nere på 200. Företaget hade två månader tidigare begärts i rekonstruktion av sitt moderbolag Soltech.

Det lyckades alltså inte, utan företaget försattes i konkurs den 17 mars.

11 i april

I april försattes elva elinstallationsföretag i konkurs. Av dessa hade Agnet i Stockholm flest anställda med 19 stycken vid senaste årsredovisningen.

Lista: Konkurser januari 2026 till april 2026

Du kan söka på namn på en firma, eller din ort och få fram alla konkurser där.

FöretagKonkursdatumStartdatumAnställdaOrtRegion
Suvic AB2026-01-072023-03-1420STOCKHOLMSTOCKHOLM
El av Sol Sverige AB2026-01-082006-12-1321VÄSTERÅSVÄSTMANLAND
SunCity Montage AB2026-01-082022-11-019
LC Solenergi i Skåne AB2026-01-132021-10-250VÄSTERÅSVÄSTMANLAND
Cellulae AB2026-01-142022-12-05TÄBYSTOCKHOLM
Vitelia AB2026-01-152019-03-181STOCKHOLMSTOCKHOLM
Kasper Schill Aktiebolag2026-01-152023-06-020BOLLSTABRUKVÄSTERNORRLAND
ENERGIQ AB2026-01-222022-05-311JÄRFÄLLASTOCKHOLM
Parkys Solcellsinstallationer AB2026-01-232018-02-098GÄLLSTADVÄSTRA GÖTALAND
Soldags i Sverige AB2026-01-262016-05-1371STOCKHOLMSTOCKHOLM
Ekbergarna i Mälardalen AB2026-01-262016-11-032ESKILSTUNASÖDERMANLAND
Legacy El AB2026-01-282021-06-300ROSERSBERGSTOCKHOLM
Brigada AB2026-02-022011-05-039STOCKHOLMSTOCKHOLM
Flow Energy AB2026-02-042022-11-211STOCKHOLMSTOCKHOLM
Exodus Sweden AB2026-02-052003-07-103VÄSTERÅSVÄSTMANLAND
Energy North AB2026-02-062021-03-0212STOCKHOLMSTOCKHOLM
ITO Fiber Optics AB2026-02-112019-03-2610PARTILLEVÄSTRA GÖTALAND
CLS Elektronikservice i Stockholm AB2026-02-112001-10-268SOLNASTOCKHOLM
HJ:s El & Maskinservice Aktiebolag2026-02-111995-04-113BORÅSVÄSTRA GÖTALAND
KPS Elteknik AB2026-02-122019-11-292OSKARSHAMNKALMAR
Rörly AB2026-02-132021-07-011FARSTASTOCKHOLM
MarMac Group AB2026-02-192021-03-250SMÅLANDSSTENARJÖNKÖPING
AJ EL AB2026-02-251963-07-299SKURUPSKÅNE
Rewel consulting AB2026-02-252023-08-154KNIVSTASTOCKHOLM
Ackevis Miljö El AB2026-02-251997-06-030SKURUPSKÅNE
EviSol AB2026-03-092022-10-312LIDKÖPINGVÄSTRA GÖTALAND
VT Solmontage AB2026-03-092018-02-062KNISLINGESKÅNE
ATIM SOLUTIONS AB2026-03-102018-04-253VELLINGESKÅNE
Safeiq Solutions AB2026-03-102018-07-111TRELLEBORGSKÅNE
Elnorm AB2026-03-112020-07-013ÅKERSBERGASTOCKHOLM
TechnoEL Stockholm AB2026-03-132015-08-281STOCKHOLMSTOCKHOLM
KD EL Service AB2026-03-132006-10-230SKURUPSKÅNE
Svensk Elteknik & Service AB2026-03-162022-04-071GÄSTRIKE-HAMMARBYGÄVLEBORG
Sesol AB2026-03-172016-11-25625JÖNKÖPINGJÖNKÖPING
Pärfekt Elservice i Bålsta AB2026-03-192007-05-161EKOLSUNDUPPSALA
Scandinavia El AB2026-03-202022-08-290STOCKHOLMSTOCKHOLM
Wallenströms säkerhetsteknik AB2026-03-242008-06-242STOCKHOLMSTOCKHOLM
LUXEL STOCKHOLM AB2026-03-252021-10-146JÄRFÄLLASTOCKHOLM
E.R Eltjänst AB2026-03-252004-10-047NYNÄSHAMNSTOCKHOLM
Stockholm Tech Support AB2026-03-262022-10-250STOCKHOLMSTOCKHOLM
Carl Henrik Nilsson’s Alltjänst AB2026-03-312014-09-260VÄSTRA FRÖLUNDAVÄSTRA GÖTALAND
The Caddy Grp AB2026-04-072021-10-140SOLNASTOCKHOLM
Miknel AB2026-04-102022-06-080VÄLLINGBYSTOCKHOLM
Skellefteå El & Energiteknik AB2026-04-132012-02-109SKELLEFTEÅVÄSTERBOTTEN
Vendernas Elteknik AB2026-04-132011-03-223GÖTEBORGVÄSTRA GÖTALAND
EMB Elservice AB2026-04-172022-03-283STOCKHOLMSTOCKHOLM
Borgvalls Elmontage AB2026-04-212011-03-100GÖTEBORGVÄSTRA GÖTALAND
AGNET i Stockholm AB2026-04-272018-12-1319NORSBORGSTOCKHOLM
Zota Entreprenad AB2026-04-282022-10-130NYNÄSHAMNSTOCKHOLM
ST EL i Halmstad AB2026-04-282019-02-132LAHOLMHALLAND
FA Bygga & Bo AB2026-04-292016-01-070STOCKHOLMSTOCKHOLM
Niko-EL AB2026-04-292024-02-262KÅLLEREDVÄSTRA GÖTALAND