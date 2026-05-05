Lista: Konkurser för firmor i elbranschen 2026
Hittills i år, fram till och med april, har 52 elinstallationsföretag försatts i konkurs. De största har varit solcellsföretag.
Det började i januari, med tolv konkurser, varav tre stora.
Soldags i Sverige från Stockholm som hade 71 anställda vid senaste årsredovisningen och El av Sol Sverige från Västerås med 21 anställda.
Därutöver det finska bolaget Suvics svenska del med 20 anställda.
Det senare specialiserade sig på anläggningsarbeten för el, och hade enligt tidningen Branschaktuellt kontrakt värt 560 miljoner kronor för byggnationer av två stora vindkraftsparker i Kramfors kommun.
13 i februari
Februari fortsatte med 13 konkurser, där solcellsföretaget Energy North AB med 12 anställda var den största arbetsgivaren på elsidan.
Företaget hette tidigare Auterra Solar och hade verksamhet i Gamleby.
16 i mars
I mars ökade konkurserna till 16 stycken där Sesol i Jönköping var den klart största med över 600 anställda vid den senaste årsredovisningen.
När konkursen var ett faktum var antalet anställda nere på 200. Företaget hade två månader tidigare begärts i rekonstruktion av sitt moderbolag Soltech.
Det lyckades alltså inte, utan företaget försattes i konkurs den 17 mars.
11 i april
I april försattes elva elinstallationsföretag i konkurs. Av dessa hade Agnet i Stockholm flest anställda med 19 stycken vid senaste årsredovisningen.
Lista: Konkurser januari 2026 till april 2026
|Företag
|Konkursdatum
|Startdatum
|Anställda
|Ort
|Region
|Suvic AB
|2026-01-07
|2023-03-14
|20
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|El av Sol Sverige AB
|2026-01-08
|2006-12-13
|21
|VÄSTERÅS
|VÄSTMANLAND
|SunCity Montage AB
|2026-01-08
|2022-11-01
|9
|LC Solenergi i Skåne AB
|2026-01-13
|2021-10-25
|0
|VÄSTERÅS
|VÄSTMANLAND
|Cellulae AB
|2026-01-14
|2022-12-05
|TÄBY
|STOCKHOLM
|Vitelia AB
|2026-01-15
|2019-03-18
|1
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|Kasper Schill Aktiebolag
|2026-01-15
|2023-06-02
|0
|BOLLSTABRUK
|VÄSTERNORRLAND
|ENERGIQ AB
|2026-01-22
|2022-05-31
|1
|JÄRFÄLLA
|STOCKHOLM
|Parkys Solcellsinstallationer AB
|2026-01-23
|2018-02-09
|8
|GÄLLSTAD
|VÄSTRA GÖTALAND
|Soldags i Sverige AB
|2026-01-26
|2016-05-13
|71
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|Ekbergarna i Mälardalen AB
|2026-01-26
|2016-11-03
|2
|ESKILSTUNA
|SÖDERMANLAND
|Legacy El AB
|2026-01-28
|2021-06-30
|0
|ROSERSBERG
|STOCKHOLM
|Brigada AB
|2026-02-02
|2011-05-03
|9
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|Flow Energy AB
|2026-02-04
|2022-11-21
|1
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|Exodus Sweden AB
|2026-02-05
|2003-07-10
|3
|VÄSTERÅS
|VÄSTMANLAND
|Energy North AB
|2026-02-06
|2021-03-02
|12
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|ITO Fiber Optics AB
|2026-02-11
|2019-03-26
|10
|PARTILLE
|VÄSTRA GÖTALAND
|CLS Elektronikservice i Stockholm AB
|2026-02-11
|2001-10-26
|8
|SOLNA
|STOCKHOLM
|HJ:s El & Maskinservice Aktiebolag
|2026-02-11
|1995-04-11
|3
|BORÅS
|VÄSTRA GÖTALAND
|KPS Elteknik AB
|2026-02-12
|2019-11-29
|2
|OSKARSHAMN
|KALMAR
|Rörly AB
|2026-02-13
|2021-07-01
|1
|FARSTA
|STOCKHOLM
|MarMac Group AB
|2026-02-19
|2021-03-25
|0
|SMÅLANDSSTENAR
|JÖNKÖPING
|AJ EL AB
|2026-02-25
|1963-07-29
|9
|SKURUP
|SKÅNE
|Rewel consulting AB
|2026-02-25
|2023-08-15
|4
|KNIVSTA
|STOCKHOLM
|Ackevis Miljö El AB
|2026-02-25
|1997-06-03
|0
|SKURUP
|SKÅNE
|EviSol AB
|2026-03-09
|2022-10-31
|2
|LIDKÖPING
|VÄSTRA GÖTALAND
|VT Solmontage AB
|2026-03-09
|2018-02-06
|2
|KNISLINGE
|SKÅNE
|ATIM SOLUTIONS AB
|2026-03-10
|2018-04-25
|3
|VELLINGE
|SKÅNE
|Safeiq Solutions AB
|2026-03-10
|2018-07-11
|1
|TRELLEBORG
|SKÅNE
|Elnorm AB
|2026-03-11
|2020-07-01
|3
|ÅKERSBERGA
|STOCKHOLM
|TechnoEL Stockholm AB
|2026-03-13
|2015-08-28
|1
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|KD EL Service AB
|2026-03-13
|2006-10-23
|0
|SKURUP
|SKÅNE
|Svensk Elteknik & Service AB
|2026-03-16
|2022-04-07
|1
|GÄSTRIKE-HAMMARBY
|GÄVLEBORG
|Sesol AB
|2026-03-17
|2016-11-25
|625
|JÖNKÖPING
|JÖNKÖPING
|Pärfekt Elservice i Bålsta AB
|2026-03-19
|2007-05-16
|1
|EKOLSUND
|UPPSALA
|Scandinavia El AB
|2026-03-20
|2022-08-29
|0
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|Wallenströms säkerhetsteknik AB
|2026-03-24
|2008-06-24
|2
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|LUXEL STOCKHOLM AB
|2026-03-25
|2021-10-14
|6
|JÄRFÄLLA
|STOCKHOLM
|E.R Eltjänst AB
|2026-03-25
|2004-10-04
|7
|NYNÄSHAMN
|STOCKHOLM
|Stockholm Tech Support AB
|2026-03-26
|2022-10-25
|0
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|Carl Henrik Nilsson’s Alltjänst AB
|2026-03-31
|2014-09-26
|0
|VÄSTRA FRÖLUNDA
|VÄSTRA GÖTALAND
|The Caddy Grp AB
|2026-04-07
|2021-10-14
|0
|SOLNA
|STOCKHOLM
|Miknel AB
|2026-04-10
|2022-06-08
|0
|VÄLLINGBY
|STOCKHOLM
|Skellefteå El & Energiteknik AB
|2026-04-13
|2012-02-10
|9
|SKELLEFTEÅ
|VÄSTERBOTTEN
|Vendernas Elteknik AB
|2026-04-13
|2011-03-22
|3
|GÖTEBORG
|VÄSTRA GÖTALAND
|EMB Elservice AB
|2026-04-17
|2022-03-28
|3
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|Borgvalls Elmontage AB
|2026-04-21
|2011-03-10
|0
|GÖTEBORG
|VÄSTRA GÖTALAND
|AGNET i Stockholm AB
|2026-04-27
|2018-12-13
|19
|NORSBORG
|STOCKHOLM
|Zota Entreprenad AB
|2026-04-28
|2022-10-13
|0
|NYNÄSHAMN
|STOCKHOLM
|ST EL i Halmstad AB
|2026-04-28
|2019-02-13
|2
|LAHOLM
|HALLAND
|FA Bygga & Bo AB
|2026-04-29
|2016-01-07
|0
|STOCKHOLM
|STOCKHOLM
|Niko-EL AB
|2026-04-29
|2024-02-26
|2
|KÅLLERED
|VÄSTRA GÖTALAND