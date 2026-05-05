Ikea lägger ner varuhus

Bakom nedläggningen ligger att kunderna börjat handla på nya sätt.

Enligt Ikea sker mer än 20 procent av försäljningen i dag via nätet – och behovet av de enorma varuhusen har minskat.

Ikea i Borlänge öppnade så sent som 2013, men ska nu ersättas av en mindre butik som öppnar nästa år i ett köpcenter i staden.

Jobb kan försvinna

På varuhuset jobbar i dag 230 personer.

Hur många av dem som nu kan bli av med jobbet är oklart, säger Ikeas tillförordnade Sverigechef, Michael Parker till Dagens industri.

– Vi har velat kommunicera förändringarna så tidigt som möjligt, vilket innebär att vi inte har alla svaren ännu. Men vi vet att när vi gör förändringar så innebär det också förändringar för människor, säger han till tidningen.

De anställda på varuhuset i Borlänge fick information om nedläggningen i dag.

– Vi kommer ge medarbetarna mer information etappvis, för varje steg vi tar. Vi vill ha en nära dialog med dem. Nu arbetar vi vidare med allt som ska göras, som förhandlingar med de fackliga organisationerna, säger Louise Ridell Edinger, presskontakt Ikea Sverige, till Arbetet.

Avfärdar nedläggningsvåg

Att neddragningen i Borlänge skulle vara början på en ny trend av varuhus som läggs ned i Sverige är dock något som Michael Parker förnekar.

– Nej, det finns inga sådana planer, säger han till Di.

