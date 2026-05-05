Anhöriga som kramar varandra. Lågmälda snyftningar. Målsägandebiträden som hämtar näsdukar år sina klienter.

Sorgen var märkbar i rättssalen när rättegången om hissolyckan i Sundbyberg startade i vid Attunda tingsrätt i dag.

Tre personer står åtalade för grovt arbetsmiljöbrott. Två montörer vid företaget ABC Bygghissar och Byggmaskiner, samt bolagets vd Björn Bjelkenstedt.

Tickande bomb

Enligt åklagare Lars Ågren har montörernas oaktsamhet från det att hissmasten höjdes den 5 december, till raset den 11 december, skapat en tickande bomb. En dödsfälla.

När som helst under den här perioden har hissen kunnat rasa, menar han.

Som bevis spelade han bland annat upp en film från Statens haverikommission. I den kunde man tydligt se avsaknaden av de bultar som skulle hålla mastens två övre sektioner på plats.

Bultar saknades även i sektioner längre ner i masten, men då bara enstaka. Inte samtliga fyra.

– Om hissen hade monterats korrekt, eller om egenkontrollerna utförs hade händelsen i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter hade olyckan med hög grad sannolikhet inte inträffas, sa Lars Ågren inne i rättssalen.

Varnade för känsliga bilder

När man senare gick in på polisens tekniska undersökning varnade åklagaren för känsliga bilder. Han sa åt de som inte ville se att titta bort eller lämna salen.

Därefter visades flera bilder upp där man kunde skymta synen av krossade människor på marken. Under dem fanns utspritt byggmaterial, snedvridna rör och krossad metall och glas.

Förutom de omkomna byggarbetarna och deras familjer finns även två överlevande kollegor bland de målsägande.

En av dem var förste man på plats nere vid den krossade hisskorgen. När han hördes senare under dagen redogjorde han för smärtan som minnena av vad han såg orsakat honom.

– De första tre dagarna kände jag inte att jag levde. Det var som när människor dör i film. Som att ens själ svävar runt. Jag sov jag inte alls. I mitten på natten brukade jag väcka min fru och fråga: Är du säker på att det är jag som är bredvid dig?

Johan Eriksson, advokat, företräder vd:n för företaget som monterade hissen

Tillbakavisade sabotage

Samtliga åtalade nekar till brott. Tidigare påstående om att sabotage skulle varit en förklaring till det inträffade tillbakavisades under dagen av Björn Bjelkenstedts försvarare Johan Eriksson.

– Samtlig personal som varit inblandad är mycket erfaren. Säkerhet för verksamheten som bedrivs är central och det finns ett väl utbyggt system för hur man genomför egenkontroll, sade han och tillade:

– Anledningen till att det fanns sådana funderingar även från min klient är att han helt enkelt inte kunde tänka sig att det här kunde hända.