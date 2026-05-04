Artikeln i korthet I Östersunds hemtjänst kan brukare välja kön på personal som ska hjälpa dem med personlig omvårdnad. Detta påverkar schemaplaneringen då fler och särskilt kvinnor, börjar göra sådana val. Marginalerna är små men önskemålen tillgodoses oftast.

Hemtjänstgrupperna i Östersunds kommun består av nästan hälften manlig personal. Konsekvensen kan bli en ojämn belastning på kvinnlig personal som får hantera fler tunga uppgifter såsom duschning.

Lagstiftning för att formalisera rätten att välja kön på omsorgspersonal diskuteras av regeringen, något som hemtjänstchefen ser som utmanande på sikt.

Undersköterskan Roger Malmberg har varit med om att väljas bort. Han säger att han har förståelse för det, att det handlar om respekt och integritet.

– Vi kommer ju in i personens hem och får anpassa oss till hur den vill ha det. Det är väldigt sällan deras önskemål inte tillgodoses, planerarna är duktiga på att få till våra scheman.

Varannan anställd är man

I Östersund är frågan särskilt aktuell. Här har hemtjänstgrupperna en stor andel män. På vissa enheter är varannan anställd man.

Samtidigt har alla med hemtjänst i kommunen möjlighet att välja kön på personalen som ska hjälpa till med dusch och intim hygien. Hittills är det få som har valt och schemat går fortfarande ihop – men med små marginaler.

Män väljer också kvinnlig personal

Totalt har 212 av kommunens 1 312 hemtjänsttagare valt vilket kön de vill ha på personalen vid dusch. Av dem som gjort ett val är 182 kvinnor. Även bland männen som valt har många valt kvinnlig personal. Och antalet som väljer ökar:

Det har blivit vanligare med önskemål på senare tid. säger undersköterskan Ricardo Matias.

– Tidigare har det varit väldigt ovanligt att de uttalat önskemål, det har ändrats på senare tid. Men jag tycker att det är bra. Det handlar om självbestämmanderätt, säger undersköterskan Ricardo Matias, som arbetat i nio år.

Fler duschar för kvinnorna

Kön är bara en av många saker som schemaplanerarna behöver ta hänsyn till. Redan i dag påverkar både brukarnas och personalens behov planeringen. Det handlar om allergier, språk och rökning, och vilka som har delegering för särskilda arbetsuppgifter.

När fler börjar önska kön på personalen vid dusch och intim hygien blir marginalerna ännu mindre. Att få välja är en fin tanke, säger Emma Bergsten som planerar hemtjänstgruppens scheman. Men det påverkar arbetsmiljön – inte minst för kvinnorna.

– Det är redan nu fler duschar för den kvinnliga personalen. Det betyder både ett tungt arbete och slöseri med kompetens, eftersom vi hade kunnat sätta en person utan delegering på duschen, säger Emma Bergsten.

Får inte använda sin kompetens

Roger Malmberg berättar att hans partner också arbetar som undersköterska i hemtjänsten och att de ofta pratar om vad som händer med de kvinnliga undersköterskorna när ännu fler brukare gör ett val:

– Ska de ta alla duschar i stället för att ge insulin och lägga om sår – sådant som de har delegering och kompetens för? Ingen verkar ha tänkt på det.

”Dusch ingår i arbetsuppgifterna”

Hemtjänstchefen i Östersunds kommun säger att hon inte fått några signaler om att arbetsmiljön för de kvinnliga undersköterskorna påverkats i nuläget:

– Nej, det är inget jag fått till mig. Dessutom är personlig omvårdnad och dusch en av undersköterskornas faktiska arbetsuppgifter i hemtjänsten, säger Eva Hemmingsson.

Om det på sikt blir fler som väljer tror hon däremot att det skulle kunna bli svårt att leva upp till åtagandet.

– Blir det en lagstiftning krävs en större diskussion om hur vi förväntas kunna leva upp till den, med tanke på att vi i dag har många män anställda inom äldrevården, säger Eva Hemmingsson.

Regeringen vill ha lag – Roger registerutdrag

Det är just en lagstiftning som ger äldre rätt att välja kön på personalen som regeringen vill gå vidare med. Men Roger Malmberg tycker att de börjar i fel ände:

– Registerutdrag vore viktigare. Vi får in så mycket skit i branschen. Vi har många nyanställda och folk som kommer in och jobbar utan erfarenhet. Det är skrämmande egentligen, och det stör mig. Jag tänker på de här händelserna som varit, det håller på att fördärva vår verksamhet och riskerar att skapa misstänksamhet från medborgare och anhöriga.

Bygger upp förtroende

Roger Malmberg säger att många brukare pratar om övergreppen som inträffat inom äldreomsorgen. Han tror att det kanske är ännu viktigare att som manlig personal bygga upp ett förtroende och en relation först, att vänta ett tag innan det är läge för den mer intima vården.

– När vi får någon ny frågar jag alltid först hur de ställer sig: ”var ärlig om du vill ha en kvinna eller om du tycker att det går bra att jag gör det”. Många är positiva till att jag ställer frågan. Jag tycker att man måste ha respekt.