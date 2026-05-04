Fler fysiska möten på Arbetsförmedlingen – arbetslösa Camilla: ”Vill ha någon som känner en”

Artikeln i korthet Arbetsförmedlingen ändrar sitt arbetssätt efter kritik om ”bristande tillgänglighet” och kommer att erbjuda fler fysiska möten för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det nya systemet ska ge bättre stöd och en mer personlig handläggning för ca 300 000 inskrivna som bedöms ha stort behov av stöd.

Innan omorganisationen har arbetslösa för det mesta blivit hänvisade till telefonsamtal och distanskontakt med Arbetsförmedlingen. Nu begär man pengar från regeringen för att anställa fler handläggare efter flera år av nedskärningar.

– Jag har fått två fysiska möten sedan december. Det var verkligen en överraskning. Innan det var det bara kontakt genom telefon och mejl i ett och ett halvt år. Det kändes ensamt, som att man fick klara sig själv, säger Camilla Landström, en av ungefär 360 000 inskrivna arbetslösa i Sverige.

Hon är 45 år och bor i Skellefteå där konkurrensen om jobben varit hård, inte minst efter att företaget Northvolt gick i konkurs och mer än 5 000 anställda varslades. Och det är många arbetslösa som får en chock när de skriver in sig hos Arbetsförmedlingen.

– Jag har haft hur många handläggare som helst. Jag måste hela tiden upprepa mig och förklara min situation. Det blir frustrerande, man vill ha någon som känner en och kan lyssna, säger Camilla Landström.

Ny omorganisation

Men nu gör myndigheten en kursändring. I en ny omorganisation, som sjösattes i mars (2026), ska fler arbetssökande erbjudas fysiska möten.

– Vi vill möta flera individer som har behov av stort stöd. Vi riskerar att missa mycket om man bara möts digitalt. Därför hoppas vi att det här nya arbetssättet ska göra det enklare att bedöma vilka behov olika individer har, säger Tove Elvelid, chef för det som kallas för Samordnat stöd på Arbetsförmedlingen.

Den nya omorganisationen innebär att arbetssökande delas in i tre grupper: de som bedöms stå väldigt nära eller nära arbetsmarknaden och de som behöver extra stöd.

Det är den senare gruppen som ska erbjudas tätare kontakt och fler fysiska möten med en handläggare, något Arbetsförmedlingen kallar för just ”samordnat stöd”.

– Vi har haft direktiv från 2019 att jobba digitalt och låta privata aktörer sköta fysiska möten. Nu återtar vi delar av de mötena för vissa målgrupper, säger Tove Elvelid.

”.Vi har tagit till oss kritiken och det här är ett sätt att göra Arbetsförmedlingen mer tillgänglig”, säger Tove Elvelid.

300 000 med stort behov av stöd

Arbetsförmedlingen bedömer att ungefär hälften av de 360 000 inskrivna arbetssökande är i behov av stort stöd och står långt ifrån arbetsmarknaden.

Till detta läggs även cirka 130 000 individer som idag jobbar, men som har regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen och tar emot lönestöd.

Totalt finns det alltså 250 000–300 000 personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och det är de som kommer erbjudas det nya samordnade stödet.

– Det är jättemånga personer. Vi vill kunna erbjuda ännu fler besök och möten än vad vi har idag för den här gruppen, säger Tove Elvelid.

För att möta det här har Arbetsförmedlingen generaldirektör begärt pengar från regeringen, pengar som skulle gå till att anställa fler handläggare.

”Bristande tillgänglighet”

Bakgrunden till omorganisationen är bland annat återkommande kritik från Justitieombudsmannen (JO) om myndighetens ”bristande tillgänglighet”. I ett fall fick en kvinna med funktionsnedsättning vänta 24 veckor på kontakt.

”Efter det skickades hon runt mellan olika handläggare, utan att någon riktigt tog ansvar för att hjälpa henne vidare eller följa upp hennes situation”, skriver JO.

– Vi har tagit till oss kritiken och det här är ett sätt att göra Arbetsförmedlingen mer tillgänglig. Vi kommer att jobba närmare arbetssökande och se till så att man i största möjliga mån har samma handläggare hela vägen, säger Tove Elvelid.

Ungefär 5 000 personer kommer att jobba med samordnat stöd. Under 2025 har antalet fysiska besök på Arbetsförmedlingen ökat med 20 procent och målsättningen är att den siffran ska fortsätta öka under 2026.

Från kontor till telefon

Under flera år har myndigheten genomgått stora förändringar. 2019 stängdes 143 lokala kontor och möten med arbetsförmedlare skulle i allt högre grad ske via telefon, mejl och chatt.

Camilla Landström i Skellefteå har varit utan jobb sedan april 2024 och beskriver tiden med enbart distanskontakt som tuff. Samtalen upplevdes ofta som opersonliga, och hon saknade en fast kontakt på Arbetsförmedlingen.

”Det är 2026, det borde inte vara fult att vara arbetslös, vi är många” säger Camilla Landström.

– Jag kommer ihåg när jag var på Arbetsförmedlingen första gången för tjugo år sen, 2004. Då gick jag bara ner till kontoret och träffade en engagerad handläggare som sa: ”Här har jag ett jobb som passar dig”. Nu är det låsta dörrar, man måste boka tid och allt känns så mycket krångligare, säger Camilla Landström.

Tove Elvelid betonar att den nya förändringen inte innebär en total tillbakagång. Men att man nu kommer jobba närmare arbetssökare än tidigare.

– Vi vill hålla ihop kedjan hela vägen och erbjuda bästa möjliga stöd. Nu ska vi arbeta mer proaktivt och boka in möten utifrån behov, säger hon.

Men för Camilla Landström handlar det inte bara om hur möten sker, utan om synen på arbetslösa.

– Många tror att vi som är arbetslösa är lata eller att vi bara vill leva på bidrag, men det är verkligen långt från verkligheten, säger hon och fortsätter:

– Det är 2026, det borde inte vara fult att vara arbetslös, vi är många. Boliden varslar, Northvolt varslar. Det är stora företag, men i stället är det vi arbetslösa som blir straffade.