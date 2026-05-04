Artikeln i korthet En kvinna i Dalarna fick besked via sms från sin arbetsgivare att hon borde söka nytt jobb efter föräldraledigheten, vilket hon tolkade som att hon blivit avskedad.

Arbetsgivaren hävdade senare att hon inte var avskedad, utan att det var brist på lediga timmar, något Diskrimineringsombudsmannen (DO) inte håller med om.

Ett tydligt missgynnande på grund av föräldraledigheten menar DO och vill se ett skadestånd på 170 000 kronor.

När en föräldraledig kvinna skulle återvända till sitt arbete på ett konditori i Dalarna fick hon via sms veta att det inte längre fanns någon plats för henne.

I meddelandet berättade arbetsgivaren att han anställt ny personal och att kvinnan borde se sig om efter nya jobb i stället. Trots att hon var tillsvidareanställd.

Detta tolkade hon som att hennes anställning skulle avslutas, och bad därför arbetsgivaren att skicka intyg till Arbetsförmedlingen för att kunna få ut a-kassa.

Jobbat flera år

Arbetsgivaren menar däremot att han aldrig avskedat kvinnan – utan bara informerat henne om att det fanns ont om lediga timmar.

En efterhandskonstruktion enligt DO.

– Arbetsgivaren bekräftar först på sms att anställningen avslutats, och nu efter anmälan till DO säger han att kvinnan inte alls blivit avskedad, säger Mira-Liv Atie, processförare på Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Mira-Liv Atie, processförare på DO:

Kvinnan hade jobbat på konditoriet i flera år.

– De backar när skadan redan är skedd, men enligt oss är det tydligt att de avskedade kvinnan, säger Mira-Liv Atie.

”Mycket allvarligt”

Eftersom beskedet i det här fallet både kom plötsligt och utan uppsägningstid bedömer DO att hon blev avskedad.

– Det är mycket allvarligt och kvinnan känner sig illa behandlad. Man har rätt att komma tillbaka till sitt arbete efter föräldraledigheten, säger Mira-Liv Atie.

När kvinnan fick veta att hon inte kunde komma tillbaka till jobbet upptäcker hon ganska snart en annons där konditoriet efterlyste nya heltidstjänster.

Enligt lag får en arbetsgivare inte missgynna en person på grund av föräldraledighet.

Företaget ska nu betala 170 000 kronor i skadestånd till kvinnan, och har fram till 11 maj att betala beloppet.

– Vi tycker att det är en rimlig ersättning för kränkningen och för att motverka att det här händer i framtiden, säger Mira-Liv Atie.

Om arbetsgivaren inte betalar kan ärendet gå till rättegång i Arbetsdomstolen.

Arbetet har sökt arbetsgivaren.