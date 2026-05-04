❔ Har chefen rätt att lägg ut bilder på oss?

Vår förman lägger ut bilder från jobbet och på oss anställda på sitt privata Instagram. Får en chef göra så?

❕ Utgångspunkten är att du måste samtycka till publicering

Regler för hur man får publicera bilder på sociala medier finns i Dataskyddsförordningen (GDPR). Huvudregeln är att publicering av bilder på en annan person än sig själv krävs att denne samtycker till publiceringen.

Om bilden tas i en situation där det kan förväntas att bilden kommer att publiceras på sociala medier så kan ”fotografen” utgå från att det finns ett samtycke. Om någon samtyckt och senare ändrar sig ska bilden tas bort.

När det gäller bilder som en arbetsgivare tar på sina anställda för att publicera ser rättsläget något annorlunda ut.

En arbetsgivare kan enligt min uppfattning normalt inte förlita sig på ett samtycke. Det beror på den beroendeställningen en arbetstagare har till sin arbetsgivare. Ett verkligt samtycke kan inte lämnas.

Denna fråga är inte prövad rättsligt och detta är min personliga uppfattning.

Till din fråga. Din chef lägger inte upp bilderna i egenskap av arbetsgivare utan som privatperson. Utgångspunkten är därför att du och dina arbetskamrater måste samtycka till publiceringen.

Du kan be chefen att ta bort bilderna vilket chefen då enligt lagen är skyldig att göra.