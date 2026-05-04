Det är inte fel att rika blir rikare, slog Ebba Busch fast under gårdagens partiledardebatt i SVT. Att klyftorna växer är helt i sin ordning, tyckte KD-ledaren och fick snabbt medhåll av alla kompisar i Tidölaget.

Om detta tycks Busch och gänget också vara överens med snart sagt varenda västerländsk politisk ledare.

Det finns i dag 3 100 dollarmiljardärer i världen, enligt en ny analys. Och inom de kommande fem åren spås gruppen växa med 25 procent. Multimiljonärerna kommer också bli fler. De superrika samlar helt enkelt på sig rikedom i en hejdundrande takt.

12 äger mer än 4 miljarder

Och det hade inte hänt om inte världens politikerklass bestod av så många Ebba Busch-figurer. De har sänkt skatter, de har avreglerat finansmarknader och de har avskaffat mekanismer som satt gränser för näringslivets makt och inflytande.

Och det har bitit. Nu äger världens 12 rikaste personer tillsammans mer än mer än 4 miljarder människor – den fattigaste hälften av världens befolkning.

Är det ett problem då?

Tja, det är ingen slump att Olivier De Schutter, FN:s särskilda rapportör för extrem fattigdom, nyligen varnade för att världsekonomin helt organiserats kring de rikas nycker och infall.

Kapitalet röstar varje dag

Alla vet att ekonomiska resurser ger inflytande. Ju större resurser, desto större inflytande. Och den som kontrollerar stora tillgångar kan påverka investeringar, ägande, arbetsvillkor, bostadsmarknader och i förlängningen även politiska beslut.

Det är precis det vi ser i Sverige.

Vanligt folk får rösta en gång vart fjärde år. Kapitalet har ett annat sorts inflytande.

Det är därför politikerna underlättar för de välbeställda att köpa herrgårdar snarare än att göra det möjligt för arbetare att hitta ett schysst boende.

Det är därför politikerna underlättar för de ultrarika att köpa en till sportbil snarare än att bygga ut och sänka priset på kollektivtrafiken.

Mer makt åt de rika

Det är därför det – till och med i det förment jämlika Sverige – är mer lönsamt att ärva pengar än att jobba.

Och det är därför systemet med vinster i välfärden överlever varenda skandal. I tre decennier har privata bolag med utmärkta kontakter i politiken kunnat bygga stora förmögenheter på skattefinansierade skolor, vårdcentraler, förskolor och äldreboenden. Det folkliga missnöjet är brett. Ändå är det politiskt omöjligt att sätta stopp.

Det är det här Ebba Busch menar när hon säger att växande klyftor inte är ett problem. Det handlar inte bara om att de rika ska få bli rikare. Det handlar också om att de rika ska få ännu mer makt över alla andras liv.