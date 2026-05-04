”Brandmän skyddar oss – EU måste skydda dem tillbaka”

Brandmän vet aldrig vad som brinner.

Vilka ämnen som frigörs. Hur giftig röken är. Ändå går de rakt in.

EU ska nu uppdatera regler mot cancer i arbetslivet.

Men brandmän – en av de mest utsatta yrkesgrupperna – riskerar att lämnas utanför, samtidigt som WHO har klassat yrket som cancerframkallande.

Det är oacceptabelt.

EU behöver jobba smartare

Brandmän kommer alltid att arbeta i riskfyllda miljöer.

Uppdraget är att rädda människor, egendom och miljö – även när risknivåerna är höga.

Frågan handlar därför inte om att arbeta mindre i farliga miljöer, utan om att arbeta smartare och säkrare.

EU håller just nu på att uppdatera reglerna för cancerframkallande ämnen i arbetslivet.

EU vill införa nya gränsvärden för farliga ämnen i brandrök, som PAH – ett starkt cancerframkallande ämne.

Men för brandmän räcker det inte. Därför ställer vi högre krav än det som har lagts fram av kommissionen.

1 Brandrök är en giftig cocktail – inte ett enskilt ämne

I ett vanligt hem i dag finns plast överallt: plastfärger, golv, mattor, soffor, köksinredning och elektronik. När detta brinner bildas en kemisk cocktail av giftiga ämnen. Flera är cancerframkallande.

Efter en brand följer giftiga partiklar med hem – på skyddskläder, utrustning och i sämsta fall på huden. Huden är kroppens största organ och precis som med ett nikotinplåster kan ämnen tas upp direkt i kroppen. Ämnena verkar dessutom tillsammans och kan förstärka varandras negativa effekter.

Trots att brandrök inte är ett enskilt ämne, utan en komplex blandning, bygger dagens regler i huvudsak på gränsvärden för enskilda ämnen ett i taget.

Det fungerar inte för brandmän. Därför kräver vi att de nya EU-reglerna utgår från verkligheten: att brandrök är en blandning av cancerframkallande ämnen.

Gränsvärden måste tillämpas med hänsyn till kombinerade effekter, och EU-kommissionen behöver ge tydlig vägledning om hur risker ska bedömas när flera cancerogena ämnen förekommer samtidigt.

2 Brandmän kan inte vänta

EU-kommissionen föreslår övergångsperioder när nya, lägre PAH-gränsvärden införs för vissa branscher. Det kan vara rimligt i industrin och där omställning krävs.

Men bränder tar inte paus. Brandmän exponeras redan i dag, ofrivilligt och utan möjlighet att planera bort riskerna.

Därför föreslår vi att arbetsgivare under övergångsperioden aktivt ska arbeta för att ersätta farliga PAH-processer med säkrare alternativ och att övergångstiden inte får användas som ursäkt för att skjuta upp förebyggande skydd.

Skydda dem som skyddar oss

Professionell räddningstjänst handlar om riskmedvetenhet.

Brandmännen vet hur de ska skydda sig före, under och efter en insats.

Eftersom risken för exponering nästan alltid finns vid brand, handlar det om att minimera skador – med rätt arbetssätt, effektiv utrustning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Brandmän skyddar oss när samhället är som mest sårbart. Då måste vi skydda dem tillbaka.

Ingen brandman ska behöva få cancer för att ha räddat andras liv.