Polis väckte kollega med elpistol – ville skämta

Under lunchpausen vaknar en polisman tvärt. Alldeles intill sitt öra hör han det sprakande ljudet av en elpistol som aktiveras.

När han öppnar ögonen ser han hur en kvinnlig kollega håller vapnet precis vid hans huvud.

Polismannen hade lagt sig på en soffa för att vila när kollegan såg chansen att ”skoja till det”.

Skämtade med ”fel person”

Händelsen utreds av polisens personalansvarsnämnd. I utredningen, som tidningen Arbetsvärlden var först med att ta del av, står det att den sovande polisen inte tog skämtet bra.

Ett vittne till händelsen berättar att polismannen stormat ut ur lokalen samtidigt som han ”yttrade någon svordom”.

– Det är inte ovanligt att man skämtar lite med kollegorna, men det är sällan det blir så här fel. Det är totalt olämpligt, så ska man inte bete sig på en arbetsplats, säger Peter Sätre, ordförande för polisförbundet region Nord.

Han har själv inte tagit del av ärendet, men tycker att det är bra att händelsen tas på allvar.

Kollegan som höll i vapnet insåg att hon skämtat med ”fel person på fel dag”. Hon ska senare under dagen ha bett om ursäkt. I anmälan poängterar hon att vapnet var riktat i en ofarlig riktning.

En elpistol ger ut cirka 50 000 volt och stöten är mycket smärtsam. Den har kommit att ersätta batong som det vapen poliser i tjänst använder mest.

”Ska sitta i ryggraden”

Peter Sätre menar att det är ovanligt med den här typen av ärenden, men att polisen har bra rutiner på plats om det skulle ske. Samtidigt ser han allvarligt på att en polis siktar ett vapen mot sin kollega, även om det var med avsikt att skämta.

– Vi får aldrig rikta vapen mot någon som vi inte har för avsikt att ingripa emot, det ska sitta i ryggraden på varje polis.

Det är olaglig för privatpersoner att äga en elpistol, och den jämställs med andra skjutvapen i vapenlagen.

– Som jag förstått det blir man helt handlingsförlamad om man blir träffad, kroppen stannar av en liten stund. Det är otroligt effektivt. Men vi har väldigt strikta regler för hur vi får hantera vapen, och de får absolut inte användas i sådana här fall, säger Peter Sätre.

Även polischefen i Västernorrland anser att kvinnan brutit mot myndighetens föreskrifter. Men att straffet borde resultera i en varning – som det tidigare gjort vid liknande ärenden.