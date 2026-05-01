Lönerna i välfärden ska höjas, i alla fall om Vänsterpartiet får säga sitt efter valet i höst.

I samband med förstamajfirandet i Stockholm säger Nooshi Dadgostar att partiet vill satsa 30 miljarder kronor på löneökningar i kvinnodominerade yrken.

– Kvinnor i offentlig sektor jobbar hårt och får för lite betalt. Det måste ändras, vi behöver värdesätta deras slit, säger Nooshi Dadgostar (V).

LO:s lönerapport visar att kvinnor i kommunal sektor i dag har en genomsnittlig månadslön på 28 300 kronor.

Som jämförelse ligger snittlönen i den mansdominerade industrin på 34 200 kronor. Nästan 6 000 kronor mer.

Föreslår en jämställdhetspott

Vänsterpartiet föreslår att staten årligen ska avsätta tre miljarder i en ”jämställdhetspott” för att minska löneskillnaden.

Potten ska delas mellan arbetare i välfärdsyrken – som till exempel undersköterskor, barnskötare och lärare.

Hur pengarna sedan fördelas på arbetsplatserna är upp till facken och arbetsgivarna att bestämma. Men Nooshi Dadgostar hoppas att förslaget ska ge lönerna en skjuts i rätt riktning.

– Det har tagit för lång tid, med det här förslaget hoppas vi kunna gå in och hjälpa facken och arbetsgivarna att sluta det här lönegapet på 6 000 kronor, säger hon.

Lönegapet finns kvar

Potten föreslås gälla i tio år och kommer då att uppgå till totalt 30 miljarder kronor.

Även LO har som mål att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, och driver pågående förhandlingar om det sedan 2016.

Hittills har lönegapet dock knappt minskat alls.

Enligt Vänsterpartiet har det att göra med att löneökningarna i andra branscher utgår från industrin, som sätter ”märket” för alla andra.

– Vi ser det här som ett sätt att hjälpa LO med sin målsättning, målet är jämställda löner och det har tyvärr inte gått så bra. Därför vill vi att politiken går in och hjälper till med det, säger Nooshi Dadgostar.