S löfte: Anställ 3 000 nya lärare

Socialdemokraterna vill sätta ett tak på max tolv elever per lärare i årskurs ett till tre. Partiet vill att över 3 000 fler lärare anställs i lågstadiet för att säkra bättre stöd för alla skolbarn.

– Barn som inte får stöd tidigt riskerar att inte komma ifatt. Vi vill att lärarna ska få tid för alla barn, sa partiledaren Magdalena Andersson när hon presenterade förslaget på en pressträff i samband med förstamajfirandet i Stockholm.

Locka tillbaka lärare

Andersson pekar på att de minskande barnkullarna ger utrymme för högre lärartäthet. Hon hoppas också att lärare som lämnat yrket på grund av dålig arbetsmiljö ska lockas tillbaka när varje lärare får ansvar för färre barn.

Socialdemokraternas ”småskolereform” beräknas kosta 3,4 miljarder. Partiet vill finansiera det genom att friskolornas överkompensation via skolpengen tas bort. Friskolor ska med andra ord få mindre skolpeng än kommunala skolor eftersom kommunala skolor har särskilda åtaganden.

– Bindande regler för lärartäthet kommer att hindra skolkoncerner att skära ner på lärare, säger Magdalena Andersson.

Karensavdrag och arbetarpension

Socialdemokraternas paroll för årets förstamajfirande är ”Vi älskar Sverige”. Vid sitt förstamajtal i Sundbyberg på fredagsförmiddagen talade Magdalena Andersson om att hon vill leda en ny regering för att ”göra Sverige starkt igen”.

Magdalena Andersson håller första maj tal.

Hon lovade att göra sitt bästa för att avskaffa det ”orättvisa” karensavdraget och driva på för ”arbetarpension”.

– Vi vill att det ska löna sig bättre att man har jobbat många år och att man ska kunna gå ner i arbetstid i slutet av livet utan att det påverkar pensionen, förklarade hon för Arbetet efteråt.

Någon höjd pensionsavgift för att få mer pengar in i pensionssystemet kan hon dock inte lova.

– Vi har föreslagit det många gånger men inte fått gehör från högerpartierna i pensionsgruppen.

LO:s ordförande Johan Lindholm ägnar en stor del av sitt förstamajtal i Göteborg åt just kravet på bättre pensioner för arbetare. Han är inte nöjd med svaret att högerpartierna i pensionsgruppen hindrar att systemet får mer pengar.

– Pensionsgruppen verkar värna sig själv mer än pensionerna. Det är ett underbetyg.

