Nu får Robert gratis kaffe på jobbet: ”Inte en dag för tidigt”
Snart slipper de anställda i Region Örebro betala för kaffe på jobbet. Den 1 maj blir det gratis. Tidigare har sjukvårdsbiträdet Robert Hansson och de andra anställda haft ett löneavdrag på 50 kronor varje månad.
– En viktig signalfråga, säger han.
Robert Hansson är fackligt förtroendevald inom rättspsyk i Region Örebro och är inte en av de största kaffedrickarna på jobbet.
Men han tycker ändå att det är ett viktigt beslut som arbetsgivaren nu har fattat, att de anställda slipper betala för kaffe.
– Det är inte en dag för tidigt. Det är helt självklart att kaffet ska vara gratis för anställda, tänker jag, säger han.
”Handlar om uppskattning”
Robert Hansson menar att frågan visar hur regionen ser på sina anställda.
– Det handlar om uppskattningen på jobbet, att man blir omhändertagen.
Beslutet innebär att aprillönen blir den sista med kaffeavdrag. Reformen beräknas kosta regionen ungefär fem miljoner kronor om året, rapporterar Sveriges Radio Örebro.
Hellre högre lön
Samtidigt fortsätter Örebro höra till de regioner som har lägst snittlöner i landet, visar Kommunalarbetarens granskningar.
Skulle det inte vara bättre med en rejäl lönesatsning?
– Det är svårt att jämföra. Men flertalet skulle nog hellre ta emot en större löneökning än kaffe i och för sig. 50 kronor är inte mycket pengar, men signalvärdet med kaffet är desto mer.