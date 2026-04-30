LO kräver bättre pensioner – pressar S inför valet

Johan Lindholm vill se gatorna färgas röda av arbetarrörelsens fanor på första maj. Men facken marscherar inte helt i takt med socialdemokratin, trots att LO:s ordförande själv tillhör partiets ledning.

Av de fyra krav LO satt högst på dagordningen har Socialdemokraterna gått med på att driva ett: ta bort karensavdraget i sjukförsäkringen.

Svek mot arbetare

Dagens pensionssystem är ett svek mot Sveriges arbetare, anser Johan Lindholm. Socialdemokraterna har talat om att införa ”arbetarpension”, men LO-basen väntar på att partiet ska fylla ordet med innehåll. Helst från LO:s egen pensionsutredning som presenterades i mars.

– Vi vill ha mer pengar in i pensionssystemet och införa arbetslivstillägg och övergångspension, säger han och syftar på LO:s förslag för att gynna låginkomsttagare och stötta utslitna.

Johan Lindholm, LO.

Han vill i dag inte säga att han är besviken på sitt eget parti.

– Jag hoppas man sitter i samtal nu och tar till sig våra idéer. Det är en bit kvar.

Magdalena Anderssons förstamajtal i Stockholm är en chans att bättra på partiets leverans i fackets hjärtefrågor. Johan Lindholm tänker för sin del elda på massorna från Götaplatsen i Göteborg.

Barnomsorg på obekväm arbetstid och kollektivtrafik dygnet runt. Det kommer Hotell- och restaurangfacket kräva i valrörelsen.

Saknar solidaritet med arbetslösa

LO satsar 30 miljoner kronor på en egen valkampanj som går ut på att sätta de egna frågorna på partiernas dagordning. Förutom karensavdrag och pensioner handlar det om att minska arbetslösheten.

– Att sätta Sverige i arbete borde vara en vital del för alla partier. Så många unga människor är arbetslösa, men solidariteten från vuxenvärlden lyser med sin frånvaro. Det är pinsamt.

LO vill se stora investeringar i bostäder, infrastruktur och välfärd samtidigt som a-kassan görs tryggare och arbetsförmedlingen bättre.

Fjärde punkten på LO:s kravlista är att knäcka arbetslivskriminaliteten, bland annat genom att sätta en gräns på max två led av underentreprenörer i byggbranschen.

Förbundens driver egna frågor

Utöver de krav som LO-facken driver gemensamt har flera förbund egna valfrågor som de försöker snacka in hos de politiska partierna. Byggnads vill se ännu hårdare tag mot fuskande byggföretag, IF Metall kräver satsningar för fler industrijobb i Sverige.

Hotell- och restaurangfacket vill ha barnomsorg på obekväma tider och Handels vill att tandvård ska subventioneras på samma sätt som vanlig sjukvård. Livs kampanjar för att begränsa utflyttning av lönsamma livsmedelsföretag och för att rädda svenskt snus från pålagor som inte gäller andra nikotinprodukter.

Att rädda svenskt snus från orättvisa pålagor är en av frågorna Livs kommer driva i valrörelsen.

Kommunal pekar inte ut några unika krav i valrörelsen, men fortsätter att kampanja för hjärtefrågor som välfärdens finansiering och ökad bemanning.

Transport är det enda LO-facket som har kortare arbetstid som ett politiskt krav i valrörelsen. Övriga förbund vill satsa på att lösa frågan genom kollektivavtal, trots att Svenskt Näringsliv har sagt klart nej till LO:s begäran om centrala förhandlingar om kortare arbetsvecka.

”Stick in näbben i valstugorna”

LO betraktar Tidöregeringen som en motkraft i valet, men Johan Lindholm vill inte peka ut vilken regeringskonstellation som han tror bäst skulle leverera det facken kräver.

– Vi vänder oss till alla politiska partier: se till att det blir beslut som gör att Sveriges arbetare får det bättre.

Inte heller vill han uppmana LO:s medlemmar att rösta på ett visst parti. Däremot manar han alla att sätta massiv press på politikerna, särskilt i pensionsfrågan.

– Jag hoppas alla knegare och förtroendevalda sticker in näbben i varenda valstuga och frågar vad partiet tänker göra för att se till att ge dem en vettig pension.

Fotnot: Illustrationerna på plakat och banderoller har gjorts med hjälp av AI-verktyget ChatGPT.