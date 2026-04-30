För någon vecka sedan avslöjade Sveriges Radio att vårdföretaget Kry utvecklat ett bonussystem för sina allra snabbaste läkare.

De läkare som tog emot flest patienter fick i sin tur första tjing på arbetspass.

En cynisk sorts ackordssystem där moroten alltså inte är högre lön utan att ens få jobba.

I stället för att neka förkylda och andra oroliga själar som inte är i behov av läkarkontakt får de alltså videochatta.

Och för varje digitalt möte faktureras regionen där patienten bor 435 kronor.

Det är kanske logiskt för en entreprenöriell hjärna. Ju fler personer som pratar med en läkare, desto saftigare fakturor.

Håller man nere längden på de digitala mötena går det att göra riktigt stor vinst.

Men är det rimligt? Så klart inte. Varför skulle vi låta våra gemensamma resurser läcka ut till skumraskföretag som i många fall inte ens ägnar sig åt vård, i ordets rätta bemärkelse?

Vård ska ges efter behov

Det är inte meningen att människor ska träffa en läkare vid minsta lilla oro eller obehag.

Det har vi sjukvårdsupplysningen och allmänna råd på 1177 till.

Och i Sverige har vi kommit överens om att vård ska ges efter behov, inte efter upplevt behov.

Krys vd försvarar sig med att först förneka upplägget och sedan hänvisa till den goda yrkesetik som driver vårdpersonal.

Patientens hälsa och välbefinnande främst, eller?

De intervjuade läkarna vittnar om hur stressen, pressen och oron över att inte få fler jobbpass till slut trumfar övertygelsen om att göra ett gott jobb.

Och vd:n själv är läkare, så egentligen föll väl argumentationen redan där.

Krys framfart säger något om högern

Men Krys framfart säger också något om den nya svenska högern.

Förr argumenterade den för att tillväxt och jobb skulle göra självförsörjning möjlig och lyfta människor ur fattigdom.

Trots att många av oss som lutar vänsterut inte köpte argumenten eller tillvägagångssättet fanns i alla fall en ambition att respektera.

I dag verkar målbilden vara menlös rovkapitalism utan egentligt värde.

Statistik om en friskare och rikare befolkning har ersatts med mått som får namn i stil med ”nöjd kund-index”, och de lyckade exemplen är tjänster som Kry.

Detta är inte en diskussion om huruvida digital vård ska finnas eller inte. Det handlar om hur den styrs och av vem.

Vinstintresset äter sig in i systemet

För gång på gång visar det sig att vinstintresset äter sig in i både system och i sättet anställda utför sitt jobb.

Vård är inte vilken tjänst som helst. Människors liv och hälsa är inte värda att offra på den fria marknadens altare.

Och trots att dessa entreprenörer själva verkar tro att de har knäckt koden varenda gång de hittar sätt att maxa vinster är det ju inte riktigt målet med svensk sjukvård.

Sanningen är att den skulle må bättre utan dessa skitföretag.