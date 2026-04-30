Det var när företaget Eitech i Hudiksvall beordrade två pappor på resjobb till Skellefteå som Elektrikerförbundet lade ett så kallat tolkningsföreträde, vilket innebär att fackets mening gäller fram till dess tvisten prövats rättsligt.

Eitech valde då att stämma facket gällande en av papporna och bad om ett snabbt yttrande från domstolen.

Det har nu meddelats. Domstolen ger företaget rätt.

Inte ordagrant i avtalet

Domstolen lyfter att i det gällande kollektivavtalet, installationsavtalet, finns en skyldighet för anställda att arbeta på annan ort än hemorten men att det samtidigt finns en reglering för arbetstagare som har en svår familjesituation.

Den regleringen omfattar dock inte ordagrant de hinder som den aktuella ensamstående pappan med ett lite äldre barn har. Därför ger de företaget rätt.

Domstolens yttrande är tillfälligt, fram till ett slutligt beslut tas vid en eventuell huvudförhandling.

Elektrikerna: ”Olyckligt förhandsbesked”

Jimmy Åsberg är den ombudsman som har hanterat ärendet. Han säger att han tycker att domstolens förhandsbesked är olyckligt.

– Det innebär att vår medlem får välja mellan att ta hand om sin son och vara familjefar eller att välja sitt jobb. Och naturligtvis så väljer han familjen, den är ju prio ett.

– Men nu är det år 2026 och inte 1906. Jag tänker att arbetsgivaren måste kunna visa mer empati och vara lite mer anpassningsbar. Det här är ett stort företag och jag vet att det finns andra medlemmar på företaget som har sagt att de vill åka på traktamentsjobb, men de har inte ens fått frågan.

Han tillägger:

– Vi får inte glömma att det finns en chans att beslutet ändras vid huvudförhandling.

I samråd med berörd medlem kommer förbundet driva ärendet så långt det går.