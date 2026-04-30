För bara några år sedan var det brist på lokförare. Nu står allt fler utan jobb.

113 lokförare var arbetslösa i mars, att jämföra med 49 personer samma månad för två år sedan.

Trots det fortsätter lokförare att marknadsföras som ett bristyrke:

”Stor efterfrågan på kompetens”, skriver Kristinehamns kommun som har en lokförarutbildning.

”Det råder brist på utbildade lokförare”, skriver Östsvenska yrkeshögskolan.

”Det behövs lokförare”, skriver utbildningsanordnaren Protrain.

Får inget jobb: ”Jättetråkigt”

Alexandra Frostbacke blev färdigutbildad lokförare för ett år sedan, men har fortfarande inte fått något jobb.

Det var bland annat bristen på lokförare som fick henne att välja det yrket.

– Mest var det för att jag skulle ha jobb direkt efter utbildningen.

Hon är inte ensam. Ett år efter examen jobbar inte ens hälften av hennes klasskamrater som lokförare.

– Man ska vara medveten om att det inte är så lätt att få jobb som det tidigare har framstått, Alexandra Frostbacke.

Beskrivning på Kristinehamns kommuns hemsida.

Fler arbetslösa lokförare Lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen, antal (avser mars månad) 2026: 113 2025: 75 2024: 49 2023: 48 2022: 36 Källa: Arbetsförmedlingen

Ber att få återkomma

På Kristinehamn kommuns hemsida står det att det är ”stor efterfrågan på kompetens”.

I deras annons hos Myndigheten för yrkeshögskolan skriver de även ”det är idag stor brist på lokförare i Sverige”.

Vi kontaktar rektorn för Kristinehamns kommuns yrkeshögskola. Hon kan inte ge något svar på varför de skriver så när vi ringer, men ber att få återkomma.

Väljer bort ordet ”bristyrke”

På utbildningsanordnaren Protrains hemsida står det att ”det behövs lokförare”.

Men de har valt bort ordet ”bristyrke” i marknadsföringen, säger Frida Gustafsson, utbildningsansvarig på företaget.

– Det har vi korrigerat, säger hon.

Blir det inte missvisande att skriva att ”det behövs lokförare”?

– Vi tittar ju ur ett längre perspektiv. När vi ansöker om att bedriva utbildningen tittar i på en period om 3–5 år. Där har tågföretagen Almega gjort en prognos där vi ser att det kommer behövas lokförare framåt. Så det är inte en spegling av hur ser ut precis just nu, säger Frida Gustafsson.

Tar ni upp det förändrade läget med de som söker till utbildningen hos er?

– Precis som för alla utbildningar är det viktigt att den som söker gör en egen bedömning. När vi får frågor från sökande är vi öppna med hur situationen ser ut just nu och tydliga med att järnvägsbranschen, som många andra branscher, påverkas av konjunktursvängningar.

Beskrivning av lokförarutbildningen från Protrain.

Ska ändra formulering

Östsvenska Yrkeshögskolan presenterar flera yrkesutbildningar som genomförs av utbildningsanordnare.

Deras beskrivning av lokförare som ett bristyrke kommer från utbildningsanordnarens tidigare ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan, uppger en utbildningsstrateg som inte vill citeras.

Efter vårt samtal ska hon uppmärksamma utbildningsanordnaren Protrain på det.

Hoppas på jobb

Trots att Alexandra Frostbacke fortfarande inte har fått jobb som lokförare, hoppas hon att det vänder.

– Jag vill ju hela tiden att det ska öppnas upp. Men min realistiska sida säger mig att det ser svårt ut den närmaste tiden.