Centerpartiets idé att låta arbetslösa betala subventioner till arbetsgivare är förstås hål i huvudet.

Speciellt i en situation med massarbetslöshet.

Men det är också ett exempel på varför drömmen om något slags politiskt mittensamarbete borde förbli just en dröm.

Förslaget om ytterligare sänkt a-kassa måste nämligen vara en knallröd linje för Socialdemokraterna.

Det kan låta lite dramatiskt. Sanningen är ju att knappt en fjärdedel av landets mer än femhundrafemtiotusen arbetslösa faktiskt får ersättning från a-kassan.

Reglerna har länge gjort att många av dem som verkligen skulle behöva en försäkring inte kan kvalificera sig.

Varför skulle en fråga som trots allt berör en minoritet av väljarna vara en absolut vattendelare i politiken?

Livet blir roligare med a-kassa

Precis som andra försäkringar är a-kassan inte bara till för den som behöver söka ersättning.

Även om man kanske inte tänker på det är husförsäkringens viktigaste uppgift att skapa trygghet alla de där dagarna när det faktiskt inte sker några olyckor.

Vi slipper oroa oss och titta oss över axeln. Vi kan vara modigare och livet blir roligare.

Med a-kassan är det precis likadant.

Den ger löntagare, i alla fall löntagare som passerat kvalifikationens nålsöga, en trygghet.

Den som är försäkrad kan ta chanser och utvecklas. Kanske byta jobb eller utbilda sig för nya uppgifter.

Det går att stå upp mot chefen och det går att ställa krav.

Fyra miljoner svenska löntagare, sju av tio, är med i en a-kassa.

Centerns förslag är riktat mot var och en av dem.

Därför jävlas högern med arbetslösa

På samhällsnivå är trygghetssystem som a-kassan en central del av den svenska samhällsmodellen.

Och den har varit framgångsrik. Här har fackliga organisationer och politiker bejakat utveckling och modernisering i stället för att bita sig fast vid dagens jobb.

Det har gjort ett rikare samhälle möjligt.

Därför är a-kassan mer än en enskild sakfråga och en angelägenhet för den som i dag får ersättning från a-kassan.

Det är en fråga för alla löntagare. En fråga om maktbalansen i samhället.

Det skulle vara lockande att skriva att Centerpartiet och de andra borgerliga partierna inte förstår det.

Men det skulle vara en osanning. De förstår precis, och det är därför de hela tiden jävlas med sjuka och arbetslösa.

Sakfrågorna är regeringsfrågan

I teorin ska sänkta ersättningar öka drivkrafterna att söka ett arbete, vilket som helst och var som helst. Verkligheten talar inte för att det fungerar något vidare.

Däremot ökar det otryggheten på varje arbetsplats där det ryktas om neddragningar eller avskedanden. Och det får som sagt effekter.

Därför borde det vara omöjligt för Socialdemokraterna att kompromissa om a-kassan.

Och antagligen lika svårt för till exempel Centerpartiet eller Kristdemokraterna att överge sin mobbningspolitik gentemot arbetslösa. Moderaterna ska vi inte ens tala om.

Just nu handlar den politiska debatten mest om vem som skulle kunna regera med vem. Beskeden är knappast glasklara.

Om vi i stället pratade sakfrågor, som a-kassan, skulle nog regeringsalternativen avslöja sig själva.

Och då kan Centerns extrema åsikter vara ett minst lika stort problem som Vänsterns ministerultimatum.