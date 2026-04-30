Byggnads ordförande Kim Söderström kan petas

Kim Söderström har varit fackförbundet Byggnads ordförande sedan november 2024, efter att dåvarande ordförande Johan Lindholm blev LO:s ordförande.

Men på kongressen i maj kan det redan vara över. I valberedningens förslag till ny förbundsledning som blev känt på valborgsmässoafton finns han inte med. I stället föreslås Wilhelm Bertilsson från Byggnads Mälardalen bli ny ordförande, skriver Byggnadsarbetaren.

– Det är en samlad bedömning som den centrala valberedningen gör. Utgångspunkten har varit att förena Byggnads så fort det bara går, och det är den här förbundsledningen som vi ser kan göra det, säger Andreas Sjögren, valberedningens sammankallande, till Arbetet.

Stor konflikt ligger bakom

Han syftar på att Byggnads det senaste året har skakats av interna konflikter. I november avsattes förbundssekreteraren efter att ha anlitat en utbildningskonsult, trots att han betett sig olämpligt mot kvinnor under tidigare utbildningar. Kim Söderström var en av dem som röstade för att han skulle vara kvar. I en artikel i Byggnadsarbetaren säger Kim Söderström själv att det bildats två falanger inom förbundet, där han och den avsatte förbundssekreteraren tillhör den ena. Enligt honom handlar konflikten om olika syn på hur toppstyrt Byggnads är och ska vara.

Men valberedningens Andreas Sjögren säger att deras förslag inte ska ses som att de tar ställning.

– Nej så ser vi det inte. Inte med det här samlade förslaget på de fyra ledningspersonerna.

Valberedningen är enig.

Enligt honom tog Kim Söderström emot beskedet att han inte föreslås av valberedningen bra.

– Det är såklart inget roligt besked, varken att ge eller ta emot. Men det var inga hårda ord mellan oss, säger Andreas Sjögren.

Arbetet har sökt Kim Söderström. Han skriver om beskedet på Facebook att han fortsatt kandiderar till ordförande och att den demokratiska processen nu får ha sin gång.

Det är ombuden på kongressen som väljer förbundsledning, så vem som blir ordförande är öppet. Byggnads kongress hålls den 28 maj i Malmö.