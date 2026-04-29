Artikeln i korthet Sverigedemokraterna (SD) ifrågasätter regeringens löfte om att undanta vård och omsorg från det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare som införs i sommar. Enligt SD är inget beslut ännu förankrat i Tidösamarbetet.

Ludvig Aspling (SD), migrationspolitisk talesperson, kritiserar regeringens idé om undantag från lönekrav i äldreomsorgen och menar att gruppen undersköterskor som invandrar är mycket liten.

Han anser att undantag riskerar att urholka målet om högkvalificerad arbetskraft och att fokus i stället bör ligga på att utbilda arbetslösa i Sverige. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Bråket om arbetskraftsinvandringen blossar upp igen i Tidösamarbetet.

Trots att regeringen slagit fast att vård och omsorg, särskilt undersköterskor, ska undantas från nya lönekrav så ger SD nu en annan bild.

Enligt dem är beskedet inte alls förankrat.

– Vi har inte gått med på det. Ingenting är klart förrän det är klart, säger Ludvig Aspling, partiets migrationspolitiske talesperson.

Han betonar att förhandlingar fortfarande pågår inom Tidösamarbetet.

Lovade undantag för undersköterskor

När höjda lönekrav för arbetskraftsinvandrare först presenterades möttes det av starka protester från äldreomsorgspersonal.

Så funkar arbetskraftsinvandring Systemet gäller personer från länder utanför EU som vill jobba i Sverige.

Arbetsgivaren ansöker hos Migrationsverket om att ta in arbetskraft.

Lönen måste ligga över ett lönekrav, i dagsläget 80 procent av en svensk medianlön: 29 700 kronor.

Från 1 juni höjs lönekravet till 33 400 kr

Men senare gick regeringen ut och lugnade motståndet med att omsorgen skulle slippa kravet.

– Yrken inom vård och omsorg kommer att undantas, och detta kommer att beröra inte minst många undersköterskor som blir glada och lättade över detta besked, och framförallt alla deras kollegor, sade Ebba Busch på en pressträff i mars.

SD: Fokusera på arbetslösa i Sverige

Att regeringen öppnat för lättnader för arbetskraftsinvandring till just äldreomsorgen tycker Ludvig Aspling är ologiskt – då gruppen undersköterskor och vårdbiträden som kommit till Sverige är väldigt liten.

Sammanlagt 312 personer de senaste fem åren.

– Det är väldigt få. Då kan man fundera på varför det här sättet ska lösa problemet. De som kommer hit ska ju lära sig svenska också när de är här, vilket tar lång tid.

I stället bör fokus ligga på att få de hundratusentals personer som är arbetslösa i Sverige att utbilda sig till undersköterskor och ta jobben, menar han.

– Det måste ju gå snabbare att få personer i Sverige att påbörja de här utbildningarna. Det måste vara en mer framgångsrik väg.

Topp 10 yrken i arbetskraftsinvandringen 2021-2025 1.Bärplockare och plantörer m.fl.: 13 863 2.IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.: 13 478 3.Ingenjörer och tekniker: 6 081 4.Civilingenjörsyrken: 5 461 5.Växtodlare inom jordbruk och trädgård: 2 836 6.Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.: 2 224 7.Skogsarbetare: 2 136 8.Kockar och kallskänkor: 1 496 9.Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.: 1 348 10.Städare och hemservicepersonal m.fl.: 1 171 Som jämförelse: Undersköterskor: 228

Vårdbiträden: 84 Källa: Migrationsverket

Kan bli noll undantag

Trots beskedet är det alltså inte bestämt vilka yrken som slipper lönekrav – om ens några, hävdar Ludvig Aspling.

– Ingenting är klart förrän det är klart.

I grunden är han skeptisk till undantag, eftersom han menar att lönekravet i sig når målet – att få främst högkvalificerad arbetskraft att söka sig till Sverige.

– Om det inte går att visa ett trängande allmänt behov så vill vi inte ha det. Personerna i de yrken där det krävs arbetskraft som inte går att hitta i Sverige ligger redan så långt över det här lönekravet att det inte är något problem för dem.

Kräver svar från Liberalerna

Han sätter nu press på sina samarbetspartners i regeringen – och efterlyser svar.

– Ingen har riktigt kunnat visa var det allmänna behovet av undantag finns. Jag väntar på att någon ska kunna peka på ett yrke där vi inte hittar arbetskraft i Sverige, men där lönen ligger så pass mycket under lönekravet att det är skäligt att göra ett undantag.

Han vänder sig särskilt till Liberalerna, som tydligast drivit frågan.

– Det är ingen hemlighet att de inte vill ha lönekrav över huvud taget. Vill de ha de här undantagen måste de kunna förklara varför de är viktiga.

Arbetet har sökt migrationsminister Johan Forsell (M) och företrädare för Liberalerna och Kristdemokraterna.