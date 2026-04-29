S-toppen: ”Oroande utveckling” när stödet från facken minskar

Artikeln i korthet Bara 2 av 13 LO-fack ger i år direkt ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna.

Mikael Damberg, ekonomiskpolitisk talesperson för S, beklagar att stödet minskar men lyfter att partiet fortfarande har ett nära samarbete med LO.

Socialdemokraterna är pressade ekonomiskt

De krympande bidragen slår mot ett redan pressat parti.

– Ekonomin är begränsad på många olika sätt, konstaterar Mikael Damberg, ekonomiskpolitisk talesperson för S.

Inte minst är det tufft efter att partiet förra året kände sig tvungna att göra sig av med sitt hårt kritiserade lotteri, som varit en viktig inkomstkälla.

Och nu drar alltså även fler och fler fackförbund åt pengakranen till partiet.

Rekordlågt stöd från facken

I år bidrar bara två av 13 fack ekonomiskt – jämfört med tolv i valet 2010, visar Arbetets kartläggning.

Något som bekymrar Mikael Damberg.

– Det är en oroande utveckling om Sveriges arbetare inte har en tillräckligt stark röst i politiken, för löntagarna är hårt pressade.

Samtidigt betonar han att varje fackförbund måste få bestämma vad de vill göra med sina resurser.

– De är kloka och gör sina prioriteringar.

Damberg: Mer än bara pengar

Och han lyfter att Socialdemokraterna trots pengatappet från facken är stolta över den nära samverkan som de fortsatt har med LO.

– Det handlar om att arbetarnas villkor och vardag ska prägla utformningen av vår politik.

För Mikael Damberg är det också viktigt att relationen till facken inte förminskas till en fråga om pengar.

– Det får aldrig bli en diskussion om regelrätt ekonomiskt stöd, utan om gemensamma intressen och viljan att vinna val tillsammans och driva samhällsutvecklingen i en annan riktning.

Trots det saknar pengar inte betydelse när man bedriver en valrörelse, medger han.

– Jag hoppas att det också finns ekonomiska medel för att till exempel se till att vi vinner det här valet och kastar ut den här väldigt högervridna regeringen från Rosenbad.