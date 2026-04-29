Artikeln i korthet Lisa som arbetar på ett akutboende i Lund blev sexuellt trakasserad av en brukare.

Personalen varnar för att larmen är för dåliga, något som kan leda till farliga händelser.

Skyddsvärnet, som driver boendet, har köpt kameror för att öka tryggheten. Facket Kommunal vill se fler anställda.

Det var när hon stod i köket och förberedde maten som det hände. Lisa, som egentligen heter något annat, jobbar som kontaktperson på ett boende för akut hemlösa i Lund.

Den här dagen, när Lisa står i köket, ser hon plötsligt en naken man i ögonvrån. Mannen onanerar och ropar hennes namn.

– Jag hinner tänka att jag måste backa, så han inte kan dra tag i mig, säger Lisa.

På boendet Piletorp finns det plats för upp till 26 personer som är i akut hemlöshet, varav flera har missbruk eller mår psykiskt dåligt. Vid olika stökiga händelser har väktare och polis åkt dit.

Den här dagen använder Lisa sitt larm för att kalla på hjälp, men det spelar ingen roll. Larmet visar inte var den som larmar befinner sig i trevåningshuset.

Hennes kollega är dessutom i källaren och hör därför inte ljudsignalen.

Fått ”sämre” larm

Som tur är lyckas Lisa lugna ner mannen.

Men händelsen har lämnat spår efter sig. I dag är hon sjukskriven och har även sagt upp sig.

– Jag drar mig från att prata om detta, jag känner skamkänslor, men min psykolog säger att det är vanliga känslor, säger Lisa, som trots det väljer att berätta sin historia för Kommunalarbetaren.

Akutboendet Piletorp ägs av Lunds kommun, som inte vill driva boendet själva. I stället betalar kommunen en privat aktör för att göra det. Sedan årsskiftet är det den ideella organisationen Skyddsvärnet, som tagit över.

Tidigare hade Lisa och kollegorna larm som visade var personen larmar ifrån, men det försvann när Skyddsvärnet tog över.

”Måste skrika högt”

Sedan dess har personalen varnat för risken att något våldsamt eller farligt kan hända.

– Då gäller det att man skriker tillräckligt högt för att den andra ska höra var man är, säger Lisas kollega Emma, som också heter något annat.

Men inte nog med det. De nya cheferna har bestämt att personalen inte längre ska arbeta två vakna på natten.

I stället ska det vara en sovande jour, alltså att den ena sover i ett rum. Den andra personen, som är vaken, får kalla på hjälp om det behövs.

– Om du sover finns det ingen garanti att du vaknar om något händer, menar Emma, som själv har utsatts för hot och våld på jobbet.

Facket rasar

Till slut satte facket Kommunal ned foten.

Efter händelsen när Lisa blev utsatt i köket har Kommunal förbjudit allt ”ensamarbete” på akutboendet Piletorp.

Men här sker en krock.

I kommunens kontrakt med Skyddsvärnet står det att ensamarbete är förbjudet. Boendet själva tycker inte heller att det förekommer ensamarbete, då personalen alltid är minst två personer i tjänst.

Dock kan personalen ibland vara långt ifrån varandra – eftersom det är tre våningar i huset.

Men för Lisa, som var ensam i köket när mannen kom in, är svaret tydligt:

– Absolut, vi jobbar ensamma, det är en större risk. Ibland behöver vi till exempel gå ut och då är kollegan ensam i huset, säger hon.

Hotas med böter

Arbetsmiljöverket, den myndighet som utreder arbetsmiljöfrågor, gick på Kommunals linje och förbjöd ensamarbete.

Nu måste personalen alltid vara tillräckligt nära för att höra varandras röster, annars räknas det som ”ensamarbete”. Om cheferna inte ser till att detta sker hotas boendet med böter.

För nattpersonalen innebär det att den som arbetar vaken natt sitter på en stol utanför rummet, där sovande jour sover. Annars hör de inte varandra.

Kommunal tycker att det behövs fler anställda.

– De har fått en tuff arbetsmiljö nu, när de måste göra allt tillsammans. Jag förstår det, men arbetsgivaren behöver se över grundbemanningen, säger Patrik Svensson, regionalt skyddsombud på Kommunal.

Vd:n: ”köpt kameror”

Men att anlita mer personal är inte aktuellt, enligt Nilla Helgesson, vd för Skyddsvärnet, som tillägger att de köpt kameror för att öka tryggheten.

När det gäller bemanningen har Lunds kommun godkänt den nuvarande bemanningsnivån när de gjorde upphandlingen.

– Det kommer ju alltid hända saker på ett akutboende, det kommer vi aldrig ifrån. Sedan försöker vi få det att hända så sällan som möjligt, säger Nilla Helgesson.

Behöver man tåla stryk om man arbetar med människor?

– Om du syftar på våld och hot, så absolut inte. Det är nolltolerans. Händelsen där någon var naken och blottade sig kan ju faktiskt även vara straffbar.

Ska se över larm

Nu ska ledningen se över personalens larm.

Nilla Helgesson hoppas att deras åtgärder ska göra att Arbetsmiljöverket drar tillbaka sitt krav om att personalen alltid måste jobba så nära varandra.

Men Patrik Svensson på Kommunal vill se en skärpning av lagen. Det behöver bli tydligare vad som räknas som ensamarbete, enligt honom.

– Annars hamnar vi alltid i den här diskussionen. Då måste mina kollegor i Kommunals yrken sätta livet till, för att vi inte kan enas om ensamarbete. I värsta fall kommer folk att dö, säger han.