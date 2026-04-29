Trygghet i trapphuset, att bli lyssnad på av sin fastighetsvärd, trivseln i bostadsområdet.

På alla punkter har Bostadsbolaget i Göteborg höjt sina siffror i de hyreshus som fastighetsvärden Nabil Chamoun började sköta för mindre än två år sedan.

Som exempel har siffran för hur väl hyresgäster talar om sitt kvarter höjts med 27 procentenheter, enligt enkäten som gjorts med hjälp av analysföretaget AktivBo.

Hur har du lyckats?

– Jag tror att det kan vara en styrka att komma in som ny i ett område. Det är lätt att bli hemmablind. När jag kom in i vissa entréer fanns det klotter från 80-talet.

– En del kanske tänker att det inte spelar så stor roll, men för hyresgästerna finns det en psykologisk aspekt. Det handlar om deras hem, de förtjänar att få en finare och tryggare miljö.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

– En utmaning är språkbarriären. En del hyresgäster har svårt att göra sig förstådda på svenska. Men jag har kollegor som pratar flera språk så vi hjälps åt. Det är jätteviktigt att hyresgästerna känner att vi lyssnar på dem.

Vad är ditt råd till andra som vill få nöjdare hyresgäster?

– Att våga tänka större. Ser du något som behöver åtgärdas och som du inte kan göra själv, våga ta upp det med din chef. Jag har haft turen att ha chefer som också vill satsa på området.

– Glöm inte heller de små detaljerna, som att ta bort klotter. Om hyresgästerna bryr sig om sitt boende höjs också värdet på fastigheten.

Vad är det bästa med jobbet?

– Att jag alltid lär mig något nytt. För varje nytt problem jag löser så blir jag en bättre fastighetsvärd. Jag brinner för att förbättra Hammarkullen och bilden av området.

– Det stora målet är förstås att Hammarkullen ska bort från polisens lista över särskilt utsatta områden, säger Nabil Chamoun.