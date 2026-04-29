Elektrikerförbundet hade vid tiden 154 medlemmar på kärnkraftverket.

Städerskan Inga-Lill Wretlund var sekreterare i klubben.

Bakgrunden var att kärnkraftverket krävt att de anställda skulle genomgå drogtester, något som ledde till att Elektrikerförbundet varslade om stridsåtgärder mot företaget.

Facket motsade sig att arbetsgivaren ensidigt skulle besluta om drogtesterna, och krävde att dessa skulle regleras genom avtal.

Konflikten blev även medial, och togs upp i SVT:s debattprogram med frågan om Elektrikerförbundet var drogliberaler.

”Förstod att det behövdes en anställd”

I dag, närmare 30 år senare, säger Inga-Lill Wretlund att hon tycker det var bra att frågan drevs.

”Jag ser mig som konflikträdd privat, men jag förstod att det behövdes en anställd för att driva frågan utåt”, kommenterar hon det hela idag.

Någon tid efter domen outsourcade företaget städningen och Inga-Lill och hennes kollegor fick nya arbetsgivare – dock var arbetsplatsen densamma; Oskarshamns kärnkraftverk.

Inga-Lill var medlem i Elektrikerförbundet under många år, tills hon till slut bytte till Fastighets.

Hon arbetade kvar på kärnkraftverket ända fram till detta nyår, då hon gick i pension.